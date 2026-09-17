 В Шамахе состоялось открытие отеля Pirqulu Park - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

В Шамахе состоялось открытие отеля Pirqulu Park - ФОТО

First News Media14:45 - Сегодня
В Шамахе состоялось открытие отеля Pirqulu Park - ФОТО

17 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Pirqulu Park в Шамахе.

Представитель ООО Moderngroup Фариз Аббасзаде проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в отеле.

Было отмечено, что отель, построенный в поселке Пиргулу, расположен вблизи Шамахинской астрофизической обсерватории. В комплекс, занимающий территорию площадью 16 гектаров, входят 2 здания отеля: одно - на 188 мест, другое – на 172 места. Здесь имеется 175 номеров различных категорий и 2 коттеджа. Это позволяет одновременно разместить в отеле 366 гостей. В комплексе имеются рестораны, кафе, зал для встреч и тренингов на 160 мест. На территории созданы конгресс-здание на 600 человек, детский развлекательный центр, амфитеатр.

Отметим, что устойчивое и всестороннее развитие туристического сектора в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. Наряду с богатыми природными ресурсами, древним историко¬-культурным наследием и редким климатическим разнообразием страны, проводимая на государственном уровне работа по развитию туристической индустрии превратила Азербайджан в привлекательное направление для туристов со всего мира.

Поделиться:
1576

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с консервационными работами в святилище Пир ...

Общество

Али Нагиев принял участие в 28-м заседании Конференции органов спецслужб ...

Спорт

Сборные Азербайджана победили во II туре Всемирной шахматной олимпиады

Общество

Бая-Маре стал первым европейским городом, начавшим процедуру побратимства с ...

Xроника

Фамиль Мустафаев награжден орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Президент Ильхам Алиев ознакомился с консервационными работами в святилище Пир Омар Султана в Шамахы - ФОТО

В Шамахе состоялось открытие отеля Pirqulu Park - ФОТО

Президент Ильхам Алиев ознакомился с комплексом «Насими баглары» в Шамахе - ФОТО

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Фарид Шафиев назначен главой правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма

Ильхам Алиев поделился видеороликом, посвященным SABAH.city - ВИДЕО

Президенту Ильхаму Алиеву вручен сертификат «Премии Заида за человеческое братство» - ФОТО

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку

Последние новости

Ирландская радиостанция сняла с эфира песни Эда Ширана после бойкота его тура

Сегодня, 22:21

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Шамахы - ВИДЕО

Сегодня, 22:01

Служивший в армии США азербайджанец найден мёртвым в Баку

Сегодня, 21:40

Али Нагиев принял участие в 28-м заседании Конференции органов спецслужб тюркоязычных государств

Сегодня, 21:10

Макрон: цены на топливо во Франции стали невыносимыми

Сегодня, 21:00

В Румынии назвали кандидата на пост нового премьер-министра

Сегодня, 20:43

Сборные Азербайджана победили во II туре Всемирной шахматной олимпиады

Сегодня, 20:15

Кандидаты азербайджанского происхождения получили мандаты на выборах в Швеции - ФОТО

Сегодня, 20:00

Сириец спустя 15 лет вернулся к библиотеке, которую спрятал в стене от режима Асада - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Азербайджан и Сербия обсудили перспективы развития стратегического партнерства - ФОТО

Сегодня, 19:30

Армения и США обсудили проведение совместных военных учений

Сегодня, 19:15

В Баку состоялась конференция на тему «Охрана историко-религиозных памятников: вызовы и перспективы» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ

Сегодня, 18:45

Бая-Маре стал первым европейским городом, начавшим процедуру побратимства с Ханкенди

Сегодня, 18:30

Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики на 2026-2028 годы

Сегодня, 18:20

Спортсмены-любители из Азербайджана вошли в историю плавания на открытой воде - ФОТО

Сегодня, 18:05

Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана в рамках TRACECA

Сегодня, 17:50

Демократия без ответственности: как реваншистский дискурс в Армении блокирует региональный мир

Сегодня, 17:43

Обнаружено несоответствие в партии спреда на растительной основе - ФОТО

Сегодня, 17:08

«Гобустан»: Азербайджан наращивает потенциал зеленой энергетики

Сегодня, 16:42
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10