В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

В Иране казнен Хосейн Педаран, осужденный по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад».

По данным судебных органов Ирана, смертный приговор был приведен в исполнение через повешение после его утверждения Верховным судом страны.

Иранские власти утверждают, что Педаран передавал «Моссаду» сведения о военных и ракетных объектах в провинции Исфахан, а также информацию о сотрудниках этих объектов.

Следствие заявляло, что он действовал за денежное вознаграждение и использовал зашифрованные каналы связи для передачи информации.

По версии иранской судебной системы, часть объектов, сведения о которых Педаран передал Израилю, позднее подверглась ударам во время 12-дневной войны. Независимо подтвердить эти утверждения не удалось.

Дело Педарана ранее практически не освещалось публично.