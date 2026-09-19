 В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

First News Media22:03 - Сегодня
В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

В Иране казнен Хосейн Педаран, осужденный по обвинению в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад».

По данным судебных органов Ирана, смертный приговор был приведен в исполнение через повешение после его утверждения Верховным судом страны.

Иранские власти утверждают, что Педаран передавал «Моссаду» сведения о военных и ракетных объектах в провинции Исфахан, а также информацию о сотрудниках этих объектов.

Следствие заявляло, что он действовал за денежное вознаграждение и использовал зашифрованные каналы связи для передачи информации.

По версии иранской судебной системы, часть объектов, сведения о которых Педаран передал Израилю, позднее подверглась ударам во время 12-дневной войны. Независимо подтвердить эти утверждения не удалось.

Дело Педарана ранее практически не освещалось публично.

Поделиться:
269

Актуально

Xроника

В соцсетях Ильхама Алиева размещена публикация ко Дню государственного ...

Экономика

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной ...

Политика

«Игла Кащея»: главный вызов армяно-азербайджанского примирения

Политика

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного ...

В мире

Армения и Россия обсудят будущее Южно-Кавказской железной дороги

В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно

Совбез ООН осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Парижский суд встал на сторону журналистки, называвшей жену Макрона мужчиной

В сети появились сообщения о госпитализации Си Цзиньпина

Volkswagen решил закрыть один из автомобильных брендов

JONY впервые вышел на связь после недавних новостей о себе - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Армения и Россия обсудят будущее Южно-Кавказской железной дороги

Сегодня, 22:31

В Иране казнили обвиненного в шпионаже в пользу «Моссада»

Сегодня, 22:03

Корабль береговой охраны Китая протаранил филиппинское судно

Сегодня, 21:42

«Игла Кащея»: главный вызов армяно-азербайджанского примирения

Сегодня, 21:16

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО

Сегодня, 21:06

Совбез ООН осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию

Сегодня, 20:42

Иран передал США условия для прекращения войны и ждет ответа Трампа

Сегодня, 20:15

США поддержат трансформацию вооруженных сил Армении

Сегодня, 19:46

В Бильгя утонули два человека

Сегодня, 19:16

США помогли вывезти через Ормузский пролив 1 млрд баррелей нефти

Сегодня, 18:56

Аджда Пеккан расплакалась на сцене, говоря о бездомных животных

Сегодня, 18:32

В соцсетях Ильхама Алиева размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

Сегодня, 18:15

Аэропорт Гейдар Алиев перейдет на усиленный режим работы из-за Гран-при Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 17:52

В Дании восприняли соглашение с США по Гренландии как поражение Трампа

Сегодня, 17:35

Вблизи аэропорта Эр-Рияда замечены пламя и черный дым

Сегодня, 17:07

В Зангилане обнаружено тело мужчины, утонувшего в реке Хакари в июле

Сегодня, 16:55

Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Сегодня, 16:37

В Баку вспыхнул сильный пожар в жилом доме в Низаминском районе - ВИДЕО

Сегодня, 16:11

Использование ИИ военными США чуть не привело к войне с Китаем

Сегодня, 16:00

Минобороны Сирии заявило о гибели 11 солдат при взрыве на военном складе в Дейр-эз-Зоре

Сегодня, 15:40
Все новости
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанским актером, членом Европейской киноакадемии Орханом Искендерли. Орхан Искендерли снимался в главных ролях в фильмах режиссёра Хилала Байдарова18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52