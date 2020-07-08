В Азербайджане вылечившиеся от COVID-19 рассказали о том, что пережили, борясь с вирусом - ВИДЕО

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Канал REAL TV подготовил видеорепортаж о гражданах Азербайджана, вылечившихся от COVID-19.

В репортаже отмечается, что все выздоровевшие люди, говоря о пережитой болезни, заявляли следующее: «До сих пор есть те, кто смотрит на происходящее сквозь пальцы. Это правда, мы пережили это, задыхаясь ежедневно».

Нармина Ахмедова 15 дней боролась с болезнью – она была госпитализирована с высокой температурой и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, в данный момент все анализы показывают победу над болезнью.

«Я выздоровела и выписана из больницы, с радостью возвращаюсь домой. Сегодня я стою на ногах, чувствую спокойствие. Каждый должен соблюдать правила гигиены, оберегать себя и своих близких», - отмечает Н.Ахмедова в интервью REAL TV.

Выздоровевшая Алима Ашурова заявляет, что в начале болезни ее состояние было сложным: «На второй день я сказала себе, что выброшусь из окна. Доктор в тот момент сказал мне: «О чем вы говорите?». Люди, поверьте в то, что болезнь есть. Я очень оберегала себя, 40 лет проработала врачом».

17 дней в больнице с COVID-19 боролся выздоровевший Алемдар Искендеров: «Было сложно, спасибо врачам за лечение. Я три дня провел, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Поверьте, что это очень тяжелая болезнь, берегите себя».

Отметим, что, по официальной статистике на 7 июля, в Азербайджане выявлено 537 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 7 человек, излечились 453. В целом в стране 21 374 человека были заражены коронавирусом, 12 635 из них вылечились, 265 умерли, а 8 474 находятся на лечении в специальных больницах

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Феликс Вишневецкий