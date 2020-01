Выпускник Оксфорда и Кембриджа Кянан Джалилов выдвинул свою кандидатуру в депутаты – ФOTO

Интервью с кандидатом в депутаты Кянаном Джалиловым - директором компании AKI Inter Ltd.

- Кто Кянан Джалилов в первую и главную очередь?

- Я - отец трех замечательных детей – у меня 11-летняя дочь, 10-летняя дочь и сын, которому в марте исполнится 6 лет. А что касается профессиональной деятельности, то директор компании AKI Inter Ltd., занимающейся образованием за рубежом, она входит в состав AKI Inter Group Ltd, в портфеле которой также значатся компании, занимающиеся фармацевтикой, строительством, нефтяным оборудованием и инженерией, консультациями по инвестициям и путешествиями.

- Расскажите о своем образовании.

- Родился я в Гяндже в 1980 году, где в 1986 году пошел в железнодорожную школу №18, которую окончил в 1996 году – учась в школе, постоянно посещал разнообразные кружки, активно занимался спортом, шахматами, по которым у меня второй разряд. Также окончил музыкальную школу №2.

Меня всегда привлекали математика и цифры, и уже в 9-м классе я знал всю математическую программу 11-го класса, любовь к цифрам привела меня на факультет бухгалтерского учета и аудита Государственного экономического университета, куда я поступил в 1996 году.

Жажда знаний была у меня всегда, и завершив образование в Экономическом университете, я решил поступать в магистратуру - поступил в университет Xəzər, но проучился там всего 4 месяца, поняв в один момент, что изучаю то же, что учил ранее в Экономическом университете, и принял решение продолжить обучение в Америке, где поступил в University of Wisconsin.

Но и на этом я не остановился – вернувшись на Родину в 2003-м, поступил в только открывшийся MBA в Азербайджанском государственном экономическом университете, окончил с отличием и красным дипломом в 2005 году. Казалось бы, стоит остановиться, но у меня всегда было желание получить образование в «большой тройке» - Гарварде, Кембридже или Оксфорде, куда я подавал документы на поступление ежегодно. И в итоге в 2007 году поступил в аспирантуру Кембриджского университета на факультет «Стратегическое управление финансами», завершив образование в 2009 году, в момент, когда наступил мировой финансовый кризис.

Параллельно с получением образования я развивал и компанию AKI Inter Ltd., которая уже в тот период была внесена в общеевропейский реестр динамично развивающихся предприятий, а Номинационный комитет Европейской бизнес-ассамблеи в 2011 году на саммите имени Сократа в Великобритании, в городе Оксфорд присудил мне одну из самых престижных европейских наград - эксклюзивную британскую награду имени Королевы Виктории - The International Award Queen Victoria Commemorative Medal.

Практически тогда же представители Европейской бизнес-ассамблеи удостоили нашу компанию высшей награды – «Лучшее предприятие года» (Best Enterprises of the Year) за достижения в области качества и менеджмента и безупречную деловую репутацию в сфере образования. Я же был удостоен звания и именного сертификата «Лучший топ-менеджер года в Европе», но продолжал работать над собой, не останавливаясь на достигнутых целях, а наоборот - ставя перед собой все новые и новые цели и задачи.

К примеру, в 2011 году состоялось открытие офиса AKI Inter Ltd в столице Украины - городе Киев – и мы стали представителями самых крупных украинских вузов, в числе которых значится и топовое учебное заведение Украины - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, «красный корпус» которого манит многих. Здесь я заочно обучался праву – это еще одно мое высшее образование.

В марте 2013 года я начал изучать Accelerate Management в Университете Оксфорд, где прошел годовой курс за три месяца, но хотел еще больше повысить свою профессиональную квалификацию, потому что MBA, полученный мною в Азербайджане, мне недостаточен. Поэтому поступил на годовую программу MBA в Anglia Ruskin University, и завершив обучение, продолжаю заниматься самообразованием и по сегодняшний день, так как считаю, что образование - это основа основ, фундамент, без которого жизнь в современном мире представить просто невозможно.

Ни дня своей жизни я не представляю без книги, и даже когда мой рабочий график перегружен, я все равно пытаюсь найти время для чтения – у меня огромная личная библиотека дома и на даче.

- Что вами двигало в получении такого количества образований, ведь в один момент можно было просто остановиться?

- Будучи школьником, я не понимал своих сверстников, которые приходили на уроки неподготовленными, удивлялся, почему им неинтересны новые знания и мир вокруг в целом. Мне хотелось знать все и обо всем, и в получении такого количества образований мною двигало в первую и главную очередь незнание.

Знание приводит нас ближе к незнанию и чем больше мы знаем, тем по сути своей мы знаем меньше – больше знаний, вот чего мне хотелось и хочется всегда, так как я продолжаю самообразование и по сегодняшний день.

- И сегодня образование стало вашей профессиональной сферой деятельности - AKI Inter Ltd. занимается образованием за рубежом и курсами иностранных языков. Расскажите о компании более подробно.

- Если получить высшее образование за рубежом является вашей заветной мечтой, то будьте уверены на все 100%, что AKI Inter Ltd. воплотит ее в реальность. Наша главная цель и основная миссия — это оказание помощи в получении образования, что мы успешно делаем начиная с 1998 года, тем самым обеспечивая светлое будущее нашим студентам, которых отправляем в топовые вузы США, Европы, СНГ и ОАЭ. Согласитесь, что образование, полученное в лучших мировых учебных заведениях, это ключ к будущей успешной карьере.

Изначально мы консультируем, а затем предоставляем лучшие варианты для обучения – особо приятен тот факт, что наши студенты достойно представляют Азербайджан в топовых образовательных заведениях мира, а затем, возвращаясь на Родину, делают все для ее развития и процветания.

- Какой вы руководитель?

- Мне сложно ответить на этот вопрос, спросите лучше у моих сотрудников (улыбается), но думаю, что руководитель я не плохой. Наш коллектив — это большая дружная семья, в который есть сотрудники, работающие в AKI Inter Ltd. около 10 лет и более, а это говорит, согласитесь, об очень многом. Я всегда готов выслушать и помочь чем могу сотрудникам, каждый из которых для меня дорог, и очень рад тому, что мой коллектив, как и я, никогда не останавливается на достигнутом, а растет и развивается вместе со мной.

- Работа, семья, самообразование – как вы все успеваете?

- Порой я сам себе задаю этот вопрос, но это уже дело привычки – иногда рабочий день может начаться в 7.00 и продлиться до 12:00, и если раньше я уставал, то со временем привык и совсем не чувствую усталости. Все это, естественно, пришло со временем, но огромную роль в этом сыграла моя жизнь и учеба в Америке.

Как я рассказал выше, я учился в University of Wisconsin, США, там осознал, что бакалавриат в Баку мне недодал многого, да и английский, который я считал у меня отличный, оказался не на должном уровне. Поэтому я дневал и ночевал в библиотеках, чтобы не отличаться от своих сокурсников и быть лучше их.

Нагрузка была мощнейшая, и в итоге мой организм привык к ней – сегодня я с легкостью могу много работать, читать и при этом мало спать, это уже стало привычкой. В том, что я постоянно занимаюсь самообразованием, также большую роль сыграла именно Америка, в которой программу бакалавра я выучил в кратчайший срок самостоятельно.

- AKI Inter Ltd. на рынке образования уже 22 года – в чем скрыт секрет успеха, возглавляемой вами компании?

- Он довольно прост: усердная работа — это основа успеха любой компании. Нужно работать много, никогда не бояться трудностей и какими бы они ни были их следует достойно преодолевать. Еще один из факторов успеха - это серьезное отношение ко всему и всем, даже к мельчайшим деталям, в бизнесе нельзя быть несерьезным.

Еще один очень важный фактор — это привлечение к работе профессиональных кадров, а не кого-то по знакомству или родственным связям, только из-за того, что им нужна работа. В этом случае построить успешный бизнес невозможно, в команде должны быть не друзья и родственники, а профессионалы, разбирающиеся в работе от «а» до «я». Это уже в ходе работы можно подружиться, как и происходит в моем сплоченном коллективе AKI Inter Ltd., но так, чтобы взять кого-то на работу по чьей-то протекции, такого никогда не было и не будет.

Ну а если говорить о секрете успеха в целом, то ко всему вышесказанному я бы добавил еще и везение, без него никак. Но при этом подчеркну, что каждый из нас сам строит свою жизнь и бизнес, и тут следует бояться не тяжелой задачи, а легкой удачи. Немаловажно всегда сохранять позитивный настрой, даже когда сложно, следует во всем искать позитивные моменты. Если задача не решается, не стоит беспокоиться, а если решается, то тем более не стоит беспокоиться (улыбается).

Взаимоуважение — вот еще один из факторов, без которых успех невозможен. На взаимоуважении строится очень многое и от этого очень многое, соответственно, зависит. Я с большим уважением отношусь к каждому сотруднику и каждому партнеру AKI Inter Ltd., и все это взаимно.

И еще. Если говорить об успехе, то скажу, что очень важно не возмущаться и не ворчать, что что-то не так и все плохо, а меняться к лучшему самому и, меняясь самому, менять вокруг к лучшему все и всех вокруг, что я стараюсь и делаю всегда.

- Какой Кянан Джалилов вне работы, дома, с детьми?

- Я безумно люблю своих детей, они мой главный антидепрессант. Любая работа - это определенный стресс, но стоит мне переступить порог дома, как все, что связано с работой, остается в офисе, и я настраиваюсь исключительно на позитив. Общение с детьми, с которыми я провожу все свое свободное время, для меня является главным жизненным приоритетом – особенно с сыном, который меня ежедневно поражает и удивляет своей эрудицией и умом.

- Что для вас значит семья?

- Все! Семья - это нечто, что выше меня. В моей жизни на первом плане для меня всегда семья, затем - я, а следом - желания, мечты и планы.

- И каковы ваши ближайшие планы?

- Как я сказал в начале своего интервью, я родился в Гяндже, где у меня множество родственников, родных, близких и дорогих мне людей – одноклассников, которых я очень люблю, и друзей, дружбой с которыми очень дорожу. Но мой род берет свое начало в Уджаре, расположенном в 250 км к западу от Баку, где в детстве, особенно летом, я бывал довольно часто.

И сегодня, видя, какие положительные изменения проводит в стране наш многоуважаемый господин Президент Ильхам Алиев, который дает возможность молодежи показать и проявить себя во благо нашей Родины, я принял решение о том, что на предстоящих 9 февраля 2020 года внеочередных выборах в Милли Меджлис я буду баллотироваться в депутаты от Уджарского района. Возможно, в свое время я не уделил родному краю должного времени и внимания и теперь хочу возместить это, достойно проявив себя на пользу Уджарского района и его населения, сделать все для того, чтобы жизнь в этом районе стала лучше.

Чувствую себя готовым стать участником позитивных перемен в судьбе родной страны, где сегодня созданы все условия для молодого поколения, чтобы проявить себя, и всевозможных нововведений – что касается лично меня, то благодаря своему опыту и образованию я готов проявить и показать себя только и только с самой лучшей стороны, и направить все свои усилия во благо дальнейшего процветания моего родного Азербайджана, который я люблю всем сердцем.

