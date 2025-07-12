МЧС: Спасены шесть человек, столкнувшихся с угрозой утопления

На пляжах, находящихся под контролем Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), с начала сезона до настоящего времени не зарегистрировано ни одного случая смерти в результате утопления.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что с начала пляжного сезона до настоящего времени спасателями Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС были спасены шесть граждан, столкнувшихся с угрозой утопления на контролируемых пляжах.