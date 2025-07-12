В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса

Завтра в Азербайджане погода ожидается преимущественно без осадков, местами температура достигнет 41° тепла.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 35-38° тепла, местами достигнет 40° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 759 мм рт. ст., относительная влажность составит 70-80% ночью и 40-45% днем.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы, подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит - 21-26° тепла, днем - 35-39° тепла, местами достигнет 41° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 23-28° тепла.