Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности

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Распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева генерал-лейтенант Фуад Мамедов освобожден от должности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что приказом министра обороны генерал-лейтенант Ф.Мамедов был назначен на соответствующую должность в министерстве.

Генерал-лейтенант Низам Османов назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

1news.az