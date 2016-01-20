Запись из дневника еврейского мальчика о событиях 20 января: «На небе было очень много звезд, но и они ничего не смогли нам подсказать...»

Этот материал впервые был опубликован 20 Января, 2016 года. 1news.az публикует его снова, так как статья не потеряла свою актуальность.

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Представляем вашему вниманию запись из дневника 15-летнего еврейского мальчика - ученика Бакинской школы №150 (расположенной недалеко от мечети "Тезе Пир"), написанную 26 лет тому назад, и посвященную событиям "Черного января" 1990 года.

По просьбе самого автора, который сейчас является довольно известным человеком, публикуем представленную им заметку из дневника без изменений, на условиях анонимности.

"С 19 на 20 января я вышел на улицу было 00.20 и услышал выстрелы, да я не мог поверить что в моем родном и любимом Баку стреляют из танков, пулеметов, автоматов.

Помню мы с родителями и сестрой сидели целую ночь и никак не могли заснуть. Думали размышляли, что это может быть и что нас ждет...Тогда я как и многие другие жители моего города впервые в жизни услышал выстрелы из танков, пулеметов, автоматов. Эта страшная ночь была отвратительно длинной, но я помню, что было очень много звезд, но и эти звезды ничего не смогли нам подсказать, как будто звезды потеряли свою теплоту и ласку и мне кажется что они были вынуждены молчать испугавшись этих страшных выстрелов.

Наступило долгожданное утро - 20 января. Я вышел на балкон с сестрой и мы услышали заявление коменданта города генерал-лейтенанта Дубиняка, который сообщил, что ночью в мой родной город Баку без какого либо официального предупреждения были введенs войска МО СССР и в городе введено военное положение.

...какой страшной ценой азербайджанский народ заплатил за несанкционированное и необъявленное военное положение. На утро всем стало ясно - какой страшной трагедией обернулось введение советских карательных войск - они стреляли куда попало, видели хоть одного человека на улице - уничтожали, убивали женщин, детей, стариков, слепых.

Военнослужащие с особой жестокостью расстреливали людей на месте в упор, осуществляли умышленные наезды танков и БТР на легковые машины с убийством в них людей, обстреливали больницы, препятствовали медико-санитарному персоналу в оказании помощи раненым.

Против мирного населения использовались штыки, пули к автомату Калашникова калибром 5,45 мм со смещенным центром тяжести, которые не просто выводят человека из строя, а многократно увеличивают страдания и делают его смерть неизбежной.

Объявление чрезвычайного положения в Баку, вторжение вооруженных сил в город и устроенная фашистская расправа над мирным населением с участием тяжелой техники и смертоносного оружия в условиях полного отсутствия какого-либо сопротивления было преступлением против мирного населения. Это были советские спецназовцы, которые оказались жестокими кровопийцами и просто зверьми, накаченными наркотиками и алкоголем.

Но они были винтиками, гайками Советской империи которая реально трещит по швам. Я не знаю, но я уверен что скоро этой империи придет конец и эта кровавая трагедия станет началом конца Советской империи.

21 января 1990 года - мой город и мой народ хоронил свои сыновей и дочерей, которые по словам Горбачева были "исламскими фундаменталистами". Неужели Фарида - девушка три месяца назад вышедшая замуж покончила собой, услышав о смерти любимого, разве Рашад, которому было столько, сколько и мне (15 лет), разве Вера Бесантина, Ян Меерович, врач скорой помощи Саша Мархевка - они все были "фундаменталистами"?

В эти страшные дни город в котором я родился и вырос был покрыт черными траурными флагами. Вторжение в Баку крупного контингента частей Советской армии, внутренних войск и отрядов специального назначения сопровождалось особой жестокостью и невиданными зверствами для Баку. Была учинена расправа над мирными демонстрантами, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести...".

Фото событий 20 января: архив АЗЕРТАДЖ

Материал впервые был опубликован 20 Января, 2016 года.