В информационном пространстве последних дней продолжается активное обсуждение недавнего репортажа государственного телеканала «Россия 1», посвященного армянскому батальону спецназа «Арбат», принимающему участие на стороне вооруженных сил РФ в боевых действиях против Украины.

Тот факт, что этот сюжет не исчез из повестки, а, напротив, стал отправной точкой для глубокого экспертного разбора, доказывает состоятельность классического журналистского правила: самые опасные системные процессы обнажаются тогда, когда утихает первая новостная волна. Сегодня, когда спали эмоции от самого факта выхода эфира, становится очевидным его истинное следствие - перед нами не просто пропагандистский ролик в пару-тройку минут, а открытая и циничная демонстрация долгосрочной стратегии Москвы на Южном Кавказе. На первый взгляд, этот медийный продукт был призван решить сугубо внутреннюю задачу, продемонстрировав российскому обывателю некую интернациональную поддержку действий Кремля. Однако детали, интонации и акценты, расставленные государственными российскими журналистами, указывают на проведение гораздо более глубокой, скрытой и опасной игры, напрямую затрагивающей национальную безопасность Азербайджана. В условиях, когда регион пытается нащупать контуры прочного мира, появление подобных материалов в прайм-тайм выглядит как намеренное конструирование альтернативной реальности, в которой закладываются долгосрочные идеологические мины.

Особое внимание в этой дискуссии привлекает то, как именно выстроен смысловой ряд репортажа, где в самом центре оказываются персонажи, чья идентичность умышленно привязана к Карабахскому региону Азербайджана. Российский федеральный канал не просто предоставляет трибуну комбатантам, но и открыто, без какого-либо намека на редакторскую цензуру, демонстрирует в кадре запрещенную сепаратистскую символику, включая шевроны с флагом несуществующего образования на экипировке боевиков. Авторы сюжета последовательно героизируют лиц, которые открыто заявляют, что впервые взяли в руки оружие еще четырнадцатилетними подростками в период Первой Карабахской войны, и транслируют в миллионный эфир неприкрытый реваншизм, сокрушаясь о потере контроля над территориями. Спустя время, в течение которого со стороны руководства телеканалом или официальных ведомств не последовало ни извинений, ни технических корректировок видеоряда, стало понятно, что мы имеем дело не со случайным упущением линейных редакторов. Это согласованное проявление медийной стратегии, посредством которой Москва преследует комплекс конкретных геополитических целей.

Первая из них - формирование и консервация «спящего» мобилизационного ресурса под своим прямым военным и идеологическим патронажем. Российские структуры стремятся удержать под своим крылом радикальное ядро бывших участников незаконных формирований, не позволяя им интегрироваться в мирную жизнь или полностью раствориться в армянском обществе. Сохраняя их как организованную силу, Москва обеспечивает себе резерв на случай гипотетического изменения региональной конъюнктуры. Одновременно с этим наносится точечный удар по официальному Еревану с целью поощрения внутреннего раскола. В сюжете намеренно подчеркивается, что один из бойцов с позывным «Инженер» плотно скрывает лицо маской, поскольку властями Армении он объявлен уголовным преступником за наемничество. Показывая это, российское государственное телевидение открыто демонстрирует, что готово укрывать, финансировать и героизировать любых лиц, нарушающих законы суверенной Армении, если они лояльны Кремлю. Это прямое послание армянским элитам о том, что Москва обладает инструментами влияния в обход официального правового поля страны.

Но самый деструктивный пласт этой стратегии представляет собой создание рычага латентного давления на Баку. Демонстрация сепаратистских эмблем и реваншистских настроений - это завуалированный, но легко считываемый сигнал Азербайджану. Этим эфиром Москва дает понять, что карабахская карта, вопреки заявлениям российских же дипломатов высшего звена, не выброшена в утиль окончательно, а лишь перевернута рубашкой вверх, и при необходимости ее элементы могут быть искусственно возвращены в активную игру для психологического и информационного разогрева реваншизма. На официальном уровне Москва без устали декларирует безоговорочную приверженность принципу территориальной целостности Азербайджана и выступает в роли сторонника полной нормализации ситуации. Однако на уровне государственной медиа-машины транслируются совершенно иные, подрывные нарративы. Пока дипломаты строят прагматичные отношения, федеральный эфир консервирует очаги потенциальной нестабильности и подрывает основы доверия между государствами.

В этой связи возникает вполне закономерный вопрос: как отреагировали бы в самой Москве, если бы азербайджанские государственные телеканалы вдруг начали выпускать в эфир комплиментарные интервью с представителями Ичкерии? Очевидно, что российскому руководству крайне не понравился бы подобный шаг, который моментально охарактеризовали бы в Кремле как недружественный акт и прямую поддержку сепаратизма. При этом глубина цинизма ситуации заключается еще и в том, что гипотетические чеченские спикеры, в отличие от армянских наемников, воюющих сегодня за весьма сомнительные и чуждые им цели России в агрессивной войне против Украины, в свое время воевали за свою собственную свободу и землю. Демонстрируя столь откровенные двойные стандарты, российская государственная пропаганда подрывает саму логику уважения к границам, которую Москва так яростно требует соблюдать по отношению к себе.

Для Азербайджана этот сюжет должен стать сигналом к максимальному усилению бдительности, поскольку хрупкая региональная стабильность, достигнутая усилиями Баку, требует сегодня не только военного и дипломатического контроля, но и формирования жесткого информационного иммунитета. Азербайджанская сторона давно вышла из плоскости наивного восприятия заверений в дружбе и оценивает партнеров исключительно по их конкретным действиям, выстраивая суверенный курс на основе национальных интересов.

Попытки реанимировать призраки прошлого через телевизионный экран лишь ускоряют процессы, которые внешние силы пытаются замедлить - укрепление независимого вектора Баку, расширение стратегических союзов и создание системы безопасности, полностью защищенной от внешнего вмешательства. В конечном итоге, подобные медийные провокации бьют по авторитету самой Москвы, демонстрируя ее ненадежность как партнера, готового ради тактических эффектов жертвовать долгосрочным доверием соседей. Информационный суверенитет становится неотъемлемой частью национальной обороны, способной эффективно нейтрализовать любые попытки разрушить достигнутый мир в угоду чужим геополитическим амбициям.