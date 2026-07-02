Адвокат Фархад Мехдиев назвал приговор блогеру «Arzum 999» излишне суровым

В праве зарубежных стран при определении вины в случаях причинения вреда и иных противоправных последствий применяется принцип «распределения вины».

Особенно часто это используется в автомобильных авариях. Если выявляется вина обеих сторон, суд устанавливает определенное соотношение и соразмерно снижает ответственность причинителя вреда. Ответственность не исключается, но уменьшается.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил профессор международного права, адвокат Фархад Мехдиев, комментируя наказание, назначенное блогеру Арзум.

«У нас этот институт также должен применяться в уголовных делах, деликтном праве и при нарушениях, вытекающих из договоров. С этой точки зрения наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца, назначенное блогеру под псевдонимом "Арзум", выглядит несколько суровым и несоразмерным.

В целом, при преступлениях, совершенных по неосторожности впервые, условное осуждение лучше служит целям исправления. С другой стороны, должна измениться практика, связанная с суммой компенсации, выплачиваемой законным наследникам погибших; размер морального вреда необходимо увеличить. В одном из наших дел из-за врачебной ошибки нам удалось добиться решения о выплате 75 000 манатов за моральный ущерб», — отметил он.

Отметим, что тиктокер Ильдуза Гаджиева, известная под псевдонимом Arzum 999, обвиняемая в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы и была арестована в зале суда.