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Чудо под руинами: в Венесуэле спасли двухлетнего ребенка спустя шесть дней - ВИДЕО

First News Media15:01 - Сегодня
Чудо под руинами: в Венесуэле спасли двухлетнего ребенка спустя шесть дней - ВИДЕО

В Венесуэле после землетрясения спасли двухлетнего мальчика Клайбера Морана, который провел под завалами шесть дней.

Его тетя Андреина Сармиенто рассказала BBC News, что здоровью ребенка ничего не угрожает. «У него лишь несколько царапин на руках и ногах, но не более того», — отметила она.

Клайбера Морана нашли под завалами его дома в штате Ла-Гуайра на карибском побережье Венесуэлы. Ранее сообщалось, что этот район сильнее всего пострадал в результате землетрясения.

По словам Сармиенто, ребенка удалось спасти лишь со второй попытки. Изначально до него пытались добраться спасатели из Великобритании, но им не удалось этого сделать. Позже Клайбера извлекла из-под завалов команда из Иордании.

Сармиенто пообещала, что будет заботиться о племяннике «с материнской теплотой», пока не найдут ее старшую сестру. 23-летняя тетя мальчика по-прежнему надеется, что родители Клайбера все еще живы.

Источник: Meduza

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