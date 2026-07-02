Политика Парижа на Южном Кавказе уже давно вышла за рамки традиционной дипломатии, превратившись в прямое торпедирование мирного процесса и разжигание реваншистских настроений.

Двойные стандарты очевидны: позиционируя себя как сторонника мирной повестки, французская сторона одновременно предоставляет площадки для трансляции позиции отправленного в архив истории марионеточного образования. На деле это означает лишь одно - прямую поддержку бутафорских остатков разгромленной военной хунты.

Последние события, связанные с активизацией так называемой «Ассоциации поддержки Арцаха» и проведением ее «генеральной ассамблеи», наглядно демонстрируют, что в политических и околополитических кругах Франции упорно отказываются принимать новые геополитические реалии региона.

Пока Азербайджан и Армения делают сложные, но последовательные шаги навстречу долгосрочному миру, французская сторона продолжает цепляться за призраки прошлого. Чем иначе объяснить предоставление рупора радикальным сторонникам реваншизма, как не поддержкой незаконных институтов уничтоженного сепаратизма?

Ирония ситуации заключается в том, что, пытаясь разыграть «карабахскую карту», Франция фактически наносит удар в спину самому Еревану, подрывая позиции премьер-министра Никола Пашиняна и его команды.

Одним из показательных примеров этой деструктивной линии служат антиазербайджанские резолюции и призывы официального Парижа. Они, конечно, не оказывают ни малейшего влияния на политику Баку, но наглядно обнажают глубокий кризис объективности во французских властных институтах.

Привлечение к этой кампании академических площадок, таких как филиалы Института политических исследований (Sciences Po) в Париже, Страсбурге и Реймсе, свидетельствует о попытках системно заидеологизировать молодое поколение французов, навязав им однобокий, искаженный взгляд на реальную историю.

Многочисленные публикации в прессе, коллоквиумы так называемого «круга дружбы "Франция-Арцах"» в стенах Национальной ассамблеи – и само существование этой структуры - не просто попирают нормы международного права, а демонстрируют открытое и циничное пренебрежение ими. Французские депутаты, озвучивающие на официальном уровне нарративы армянских реваншистов, фактически легализуют беззаконие на территории собственной страны. Потакание фантомным болям сепаратизма практически на официальном уровне превращает французские властные институты, демонстративно игнорирующие устоявшийся международный правопорядок, в пособников реваншизма.

Во Франции намеренно игнорируют тот факт, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет в полном соответствии с Уставом ООН и четырьмя резолюциями Совета Безопасности, которые сама же Франция в свое время и подписала.

Поддержка подобных инициатив со стороны мэрии Парижа, департамента Приморские Альпы и региона О-де-Франс, которым вышеуказанная «Ассоциация» выражает публичную благодарность, наглядно демонстрирует, что антиазербайджанская деятельность во Франции носит системный, институциональный характер. Как видно, речь идет не просто об общественных лоббистских структурах - планка поднята гораздо выше, непосредственно до уровня государственных и муниципальных институтов.

Эта политика стимулирования реваншизма коренным образом противоречит заявленной позиции официального Еревана.

Премьер-министр Никол Пашинян неоднократно заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана и призывал соотечественников – в интересах самой же Армении - отказаться от реваншизма и сепаратистских нарративов. В этом контексте поддержка французскими стратегами радикальных кругов выглядит как открытый саботаж курса самого армянского правительства.

Раздувая костер сепаратизма, Франция преследует исключительно собственные интересы, стремясь закрепиться на Южном Кавказе. Шаги Парижа по форсированной милитаризации Армении, включая поставки наступательного вооружения, бронетехники и систем противовоздушной обороны, лишь подтверждают эти намерения.

Вместо того чтобы содействовать открытию региональных коммуникаций, обещающему экономическую выгоду огромному географическому пространству, Париж стремится выстраивать новые разделительные линии. Подобный подход обречен на провал, поскольку он игнорирует позицию ключевых региональных игроков и волю Азербайджана, сформировавшего новую геополитическую и геоэкономическую реальность.

Попытки реанимировать политические трупы и спекулировать на абсурдных лозунгах не смогут изменить исторический вектор развития региона, но они окончательно превращают Францию в главный тормоз на пути к миру и стабильности.