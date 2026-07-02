 «Медвежья услуга»: о том, как поддержка реваншизма во Франции бьет в спину Пашиняну | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

«Медвежья услуга»: о том, как поддержка реваншизма во Франции бьет в спину Пашиняну

Фарида Багирова14:33 - Сегодня
«Медвежья услуга»: о том, как поддержка реваншизма во Франции бьет в спину Пашиняну

Политика Парижа на Южном Кавказе уже давно вышла за рамки традиционной дипломатии, превратившись в прямое торпедирование мирного процесса и разжигание реваншистских настроений.

Двойные стандарты очевидны: позиционируя себя как сторонника мирной повестки, французская сторона одновременно предоставляет площадки для трансляции позиции отправленного в архив истории марионеточного образования. На деле это означает лишь одно - прямую поддержку бутафорских остатков разгромленной военной хунты.

Последние события, связанные с активизацией так называемой «Ассоциации поддержки Арцаха» и проведением ее «генеральной ассамблеи», наглядно демонстрируют, что в политических и околополитических кругах Франции упорно отказываются принимать новые геополитические реалии региона.

Пока Азербайджан и Армения делают сложные, но последовательные шаги навстречу долгосрочному миру, французская сторона продолжает цепляться за призраки прошлого. Чем иначе объяснить предоставление рупора радикальным сторонникам реваншизма, как не поддержкой незаконных институтов уничтоженного сепаратизма?

Ирония ситуации заключается в том, что, пытаясь разыграть «карабахскую карту», Франция фактически наносит удар в спину самому Еревану, подрывая позиции премьер-министра Никола Пашиняна и его команды.

Одним из показательных примеров этой деструктивной линии служат антиазербайджанские резолюции и призывы официального Парижа. Они, конечно, не оказывают ни малейшего влияния на политику Баку, но наглядно обнажают глубокий кризис объективности во французских властных институтах.

Привлечение к этой кампании академических площадок, таких как филиалы Института политических исследований (Sciences Po) в Париже, Страсбурге и Реймсе, свидетельствует о попытках системно заидеологизировать молодое поколение французов, навязав им однобокий, искаженный взгляд на реальную историю.

Многочисленные публикации в прессе, коллоквиумы так называемого «круга дружбы "Франция-Арцах"» в стенах Национальной ассамблеи – и само существование этой структуры - не просто попирают нормы международного права, а демонстрируют открытое и циничное пренебрежение ими. Французские депутаты, озвучивающие на официальном уровне нарративы армянских реваншистов, фактически легализуют беззаконие на территории собственной страны. Потакание фантомным болям сепаратизма практически на официальном уровне превращает французские властные институты, демонстративно игнорирующие устоявшийся международный правопорядок, в пособников реваншизма.

Во Франции намеренно игнорируют тот факт, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет в полном соответствии с Уставом ООН и четырьмя резолюциями Совета Безопасности, которые сама же Франция в свое время и подписала.

Поддержка подобных инициатив со стороны мэрии Парижа, департамента Приморские Альпы и региона О-де-Франс, которым вышеуказанная «Ассоциация» выражает публичную благодарность, наглядно демонстрирует, что антиазербайджанская деятельность во Франции носит системный, институциональный характер. Как видно, речь идет не просто об общественных лоббистских структурах - планка поднята гораздо выше, непосредственно до уровня государственных и муниципальных институтов.

Эта политика стимулирования реваншизма коренным образом противоречит заявленной позиции официального Еревана.

Премьер-министр Никол Пашинян неоднократно заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана и призывал соотечественников – в интересах самой же Армении - отказаться от реваншизма и сепаратистских нарративов. В этом контексте поддержка французскими стратегами радикальных кругов выглядит как открытый саботаж курса самого армянского правительства.

Раздувая костер сепаратизма, Франция преследует исключительно собственные интересы, стремясь закрепиться на Южном Кавказе. Шаги Парижа по форсированной милитаризации Армении, включая поставки наступательного вооружения, бронетехники и систем противовоздушной обороны, лишь подтверждают эти намерения.

Вместо того чтобы содействовать открытию региональных коммуникаций, обещающему экономическую выгоду огромному географическому пространству, Париж стремится выстраивать новые разделительные линии. Подобный подход обречен на провал, поскольку он игнорирует позицию ключевых региональных игроков и волю Азербайджана, сформировавшего новую геополитическую и геоэкономическую реальность.

Попытки реанимировать политические трупы и спекулировать на абсурдных лозунгах не смогут изменить исторический вектор развития региона, но они окончательно превращают Францию в главный тормоз на пути к миру и стабильности.

Поделиться:
390

Актуально

Мнение

Азербайджан как точка опоры Европы: почему визит Урсулы фон дер Ляйен - это ...

Мнение

Детство под защитой: как государство помогает сделать соцсети безопаснее

Мнение

Азербайджан ускоряет цифровизацию образования: что уже изменилось и что впереди

Мнение

«Медвежья услуга»: о том, как поддержка реваншизма во Франции бьет в спину ...

Мнение

Детство под защитой: как государство помогает сделать соцсети безопаснее

Азербайджан ускоряет цифровизацию образования: что уже изменилось и что впереди

«Медвежья услуга»: о том, как поддержка реваншизма во Франции бьет в спину Пашиняну

Азербайджан как точка опоры Европы: почему визит Урсулы фон дер Ляйен - это поворотный момент в отношениях Баку и ЕС

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Сюжет прошел, осадок остался: о чем заставил задуматься Азербайджан репортаж российского ТВ об «Арбате»

Сила, доблесть, патриотизм: Азербайджан отмечает День Вооруженных сил

Армения на экономическом переломе: замедление роста, исчерпанные модели и «спасательный круг»

Мехрибан Алиева объявила стратегию цифрового развития: Переход от модели «Потребитель» к модели «Создатель»!

Последние новости

Взрыв в Дамаске: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 17:16

Трамп недоволен тратами США на НАТО

Сегодня, 17:02

Детство под защитой: как государство помогает сделать соцсети безопаснее

Сегодня, 17:00

На Земле ожидается двухдневная геомагнитная буря

Сегодня, 16:55

В Азербайджане пресечена попытка сдать вступительный экзамен за другого абитуриента

Сегодня, 16:50

Увеличено число заместителей министра здравоохранения Азербайджана

Сегодня, 16:42

В Баку пройдет очередная воскресная ярмарка «Из села в город»

Сегодня, 16:18

У берегов Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 16:07

Трамп предстал в образе доктора и порекомендовал своим оппонентам лечиться

Сегодня, 15:55

Адвокат Фархад Мехдиев назвал приговор блогеру «Arzum 999» излишне суровым

Сегодня, 15:45

Бакинский олимпийский стадион подсвечен цветами флага США - ФОТО

Сегодня, 15:27

Азербайджан ускоряет цифровизацию образования: что уже изменилось и что впереди

Сегодня, 15:20

Вероника Жилина вошла в сборную Азербайджана по фигурному катанию

Сегодня, 15:11

Чудо под руинами: в Венесуэле спасли двухлетнего ребенка спустя шесть дней - ВИДЕО

Сегодня, 15:01

Министр: UFC и Формула-1 важны для развития туризма в Азербайджане

Сегодня, 14:55

Названа дата нового раунда переговоров США и Ирана

Сегодня, 14:47

Фон дер Ляйен примет участие в саммите НАТО в Анкаре

Сегодня, 14:43

Изучаются возможности участия азербайджанской армии в международных операциях - Закир Гасанов

Сегодня, 14:40

«Медвежья услуга»: о том, как поддержка реваншизма во Франции бьет в спину Пашиняну

Сегодня, 14:33

На рейс Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные поезда

Сегодня, 14:30
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02