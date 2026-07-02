На рейс Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные поезда

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), учитывая пассажирский спрос в летний сезон, назначило дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку–Агстафа–Баку с 6 по 31 июля.

Об этом 1news.az сообщили в АЖД.

Согласно информации, поезд будет отправляться из Баку по понедельникам и средам, а из Агстафы - по вторникам и четвергам.

Отмечается, что билеты на указанные рейсы можно приобрести со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или в приложении ADY Mobile. По данным направлениям также организованы ежедневные рейсы по маршруту Баку–Газах–Баку.