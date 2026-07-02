Вероника Жилина вошла в сборную Азербайджана по фигурному катанию

Сборную Азербайджана по фигурному катанию пополнила еще одна юная спортсменка - Вероника Жилина.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Федерации зимних видов спорта Азербайджана.

Согласно информации, Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявку Азербайджана по Жилиной, спортсменке официально разрешено представлять Азербайджан.

Вероника Жилина с сезона 2026/2027 будет выступать на международных соревнованиях за Азербайджан.

В настоящее время страну в индивидуальных соревнованиях по фигурному катанию на международных турнирах представляют Сабина Алиева, Лейли Ахундова, Наргиз Сулейманова и Арина Калугина.