Вероника Жилина вошла в сборную Азербайджана по фигурному катанию
Сборную Азербайджана по фигурному катанию пополнила еще одна юная спортсменка - Вероника Жилина.
Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Федерации зимних видов спорта Азербайджана.
Согласно информации, Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявку Азербайджана по Жилиной, спортсменке официально разрешено представлять Азербайджан.
Вероника Жилина с сезона 2026/2027 будет выступать на международных соревнованиях за Азербайджан.
В настоящее время страну в индивидуальных соревнованиях по фигурному катанию на международных турнирах представляют Сабина Алиева, Лейли Ахундова, Наргиз Сулейманова и Арина Калугина.
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