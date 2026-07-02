Министр: UFC и Формула-1 важны для развития туризма в Азербайджане

На второй турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку приехали более 3 тыс. болельщиков из-за рубежа.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Он напомнил, что турнир UFC впервые прошел в Баку в прошлом году.

"В этом году было организовано второе соревнование. Мы подписали трехлетний контракт с UFC. Думаю, что второй турнир тоже получился интересным. Из-за рубежа приехали более 3 тыс. болельщиков. Турнир был в центре внимания и азербайджанских фанатов. UFC и Формула-1 важны также с точки зрения развития туризма".

Отметим, что турнир UFC Fight Night Baku прошел 27 июня. Из представителей Азербайджана Тахир Абдуллаев победил бразильца Джефферсона Насименто, а Фарман Гасанов одолел Эрика Нолана из США. Назим Садыхов проиграл Матеусу Камилу (Бразилия). Рафаэль Физиев в главном поединке вечера одержал победу над мексиканцем Мануэлем Торресом.