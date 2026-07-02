Азербайджан как точка опоры Европы: почему визит Урсулы фон дер Ляйен - это поворотный момент в отношениях Баку и ЕС

Когда Европа искала альтернативу российскому газу, ресурсы Азербайджана стали необходимостью.

Сегодня Брюссель ищет не только энергию, но и новые маршруты торговли, устойчивую архитектуру безопасности и выход к Центральной Азии. И вновь все дороги ведут в Баку.

Визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен прежде всего продемонстрировал вступление отношений с Азербайджаном в новую фазу. Если еще недавно Азербайджан воспринимался между Евросоюзом только как надежный поставщик энергоресурсов, то теперь его рассматривают как государство, без которого невозможно выстроить будущую стратегию Европы на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Неудивительно - когда мировая политика переживает эпоху стремительных перемен, настоящая ценность государства определяется его способностью обеспечивать стабильность, создавать новые возможности и объединять регионы. Именно таким государством и является Азербайджан.

Сегодня Евросоюз говорит с Азербайджаном языком стратегического партнерства - признавая его политическое лидерство, роль архитектора мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе и ключевого связующего звена между Европой и Центральной Азией. Именно поэтому визит президента Еврокомиссии в Баку знаменует переход двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Новая реальность и…

Примечательный момент: визит Урсулы фон дер Ляйен состоялся после мартовского визита президента Европейского совета Антониу Кошты и майского приезда главы евродипломатии Каи Каллас. Такая интенсивность контактов на высшем уровне сама по себе является показателем значения Азербайджана для современной европейской политики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивает этот момент предельно ясно: «Я бы сказал, что это беспрецедентная динамика в наших отношениях, которая отражает взаимное стремление обеих сторон активизировать сотрудничество и укрепить партнерство».

Фактически Брюссель демонстрирует, что Азербайджан становится одним из ключевых партнеров Евросоюза в регионе, значение которого выходит далеко за рамки двусторонних отношений.

Сегодня Европа рассматривает Южный Кавказ уже не как периферию, а как один из важнейших элементов новой архитектуры безопасности и логистики Евразии. И в этой системе координат именно Азербайджан занимает центральное место.

Об этом прямо заявила Урсула фон дер Ляйен: «Южный Кавказ – один из величайших транспортных узлов мира, соединяющий Европу, Каспийский регион и Центральную Азию. Его стратегическое значение продолжает расти, и Азербайджану отводится центральная роль в этом процессе. Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Ваша, для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности. Азербайджан умело сочетает свое стратегическое географическое положение с растущим экономическим, политическим и региональным влиянием. Именно поэтому мы предлагаем запустить Партнерство по транспортной связности между ЕС и Азербайджаном. Это будет осуществляться параллельно с Диалогом высокого уровня по вопросам транспортной связности, который охватывает транспорт, энергетику и цифровую связь. Мы также будем работать над организацией Региональной конференции по инвестициям в транспортную связность, предпочтительно прямо здесь, в Баку. Тем самым мы объединим Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию».

Эта цитата - признание новой геополитической реальности. За последние годы Азербайджан сумел превратить свое географическое положение в стратегическое преимущество. Через территорию страны проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг, активно развивается Средний коридор, модернизируются железнодорожные линии, автомобильная и портовая инфраструктура. При этом все масштабные инфраструктурные проекты реализуются преимущественно за счет собственных финансовых ресурсов Азербайджана. Как следствие – возрастающие объемы грузоперевозок.

«Сегодня объем грузоперевозок через Азербайджан во всех направлениях растет. Мы инвестировали значительные средства в транспортную инфраструктуру в Азербайджане и в соседних странах и продолжаем это делать. С учетом новой геополитической ситуации мы видим необходимость в расширении мощностей наших торговых морских портов и железнодорожной инфраструктуры. Мы реализуем все это в соответствии с графиком и за счет собственных финансовых ресурсов», - так говорит об этом глава государства.

Не менее показательно признание Евросоюзом значимой роли Азербайджана в вопросах региональной безопасности. Еще недавно Южный Кавказ ассоциировался исключительно с затяжным конфликтом. Сегодня европейские лидеры говорят о нем как о регионе, где развивается мирный процесс. И автор этой мирной повестки – Азербайджан.

Урсула фон дер Ляйен называет мир самым важным за последние десятилетия событием в регионе: «Я хочу поздравить Вас с заключением исторического мирного соглашения с Арменией. Вы продемонстрировали лидерские качества в деле содействия миру и сотрудничеству во всем регионе, и это создает новые возможности для стабильности, доверия и общего процветания. Европейский Союз решительно поддерживает этот процесс и будет продолжать это делать. Вместе мы действительно можем превратить мир на бумаге в мир на деле, и именно поэтому мы сегодня работаем здесь вместе».

Эти слова отражают важный аспект в подходах Брюсселя – Евросоюз смотрит на Азербайджан как на государство, формирующее новую региональную реальность. И со своей стороны, стремится внести собственный вклад в мирный процесс: «Мы хотим укреплять мир посредством развития транспортной связности. В рамках существующей инвестиционной программы Global Gateway мы выделим до 200 млн евро в виде грантов на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Это может привлечь до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций. Среди проектов могут быть, например, железнодорожное сообщение через Нахчыван и развитие Бакинского порта».

Президент Ильхам Алиев подчеркивает практические шаги, которые Азербайджан уже предпринимает для укрепления мира: «Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Арменией наших международно признанных территорий. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности бензин и дизельное топливо. В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде».

«Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить, почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами - как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир. Так что теперь мир - это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать его долговременным, сделать его вечным, и, конечно же, мы высоко ценим поддержку Европейской комиссии», - подчеркивает азербайджанский лидер.

…Новые инициативы

Эта позиция получила поддержку Евросоюза, который объявил о запуске новой программы по укреплению мира с бюджетом в 20 млн евро, о которой объявила Урсула фон дер Ляйен: «Вместе мы хотим помочь миру укорениться в регионе, сделать преимущества мира заметными и ощутимыми в повседневной жизни людей, проживающих в приграничных регионах. Мы будем инвестировать в улучшение системы здравоохранения, например, за счет закупки машин скорой помощи. Мы сосредоточимся на обеспечении безопасности посредством разминирования. Мы будем инвестировать в укрепление местных сообществ через развитие сельского хозяйства, управление водными ресурсами, высокоточную обработку земельных угодий, а также, конечно же, поддержку малых и средних предприятий».

Не менее важное место в двусторонней повестке традиционно занимает энергетика - сфера, в которой партнерство Азербайджана и Европейского союза уже давно приобрело стратегическое значение.

События 2022 года наглядно показали, насколько важным оказался Азербайджан для энергетической безопасности Европы, существенно способствовав смягчению энергетического кризиса. Урсула фон дер Ляйен особо подчеркивает значение этой поддержки: «В последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и заслуживающий доверия энергетический партнер Европейского Союза. Мы не забыли помощь Азербайджана, когда Россия использовала энергетику в качестве оружия и перекрыла поставки газа в Европу. Южный газовый коридор действительно укрепил энергетическую безопасность Европы, и это является выдающейся историей успеха. И я хочу поблагодарить Вас за это».

Сегодня половина всего азербайджанского газового экспорта направляется в страны ЕС.

Президент Алиев отметил, что со времени подписания Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере (июль 2022 г) экспорт природного газа из Азербайджана в государства - члены Европейского Союза увеличился почти на 65 процентов: «Сегодня половина нашего газового экспорта направляется в государства - члены Европейского Союза, и в общей сложности 10 государств - членов ЕС получают азербайджанский газ, при этом существует потенциал для расширения этой географии». «Энергетическая безопасность для каждой страны сегодня является очень важным фактором национальной безопасности, и Азербайджан вложил много политических усилий, дипломатической активности, а также финансовых инвестиций в создание инфраструктуры для транспортировки нашей нефти и газа. Южный газовый коридор - яркий пример нашей совместной деятельности. Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3500 километров сегодня представляет собой основную артерию транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу», - подчеркнул глава государства.

Именно поэтому Брюссель сегодня рассматривает Азербайджан как важного гаранта энергетической безопасности Европы. Но энергетическое сотрудничество сторон уже выходит за пределы поставок углеводородов. Сегодня начинается новая глава партнерства - развитие зеленой энергетики. Учитывая значительный потенциал Азербайджана в сфере солнечной, ветровой и гидроэнергетики, а также существующие и планируемые линии электропередачи, Баку рассматривает сотрудничество с Европейским союзом в этой области как одно из стратегических направлений двустороннего партнерства. Президент Ильхам Алиев отмечает, что контракты, уже подписанные с иностранными и местными компаниями, позволят получить восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии в ближайшие пять-шесть лет: «Это только то, что было подписано, что является своего рода контрактным обязательством. Но, безусловно, это не предел».

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что Азербайджан имеет все возможности для того, чтобы стать хабом чистой электроэнергии: «Азербайджан инвестирует в энергетику будущего, в частности, в рамках ваших планов по развитию морской ветроэнергетики в Каспийском море. У вас есть как амбиции, так и, безусловно, потенциал для того, чтобы стать хабом чистой электроэнергии, и это полностью соответствует собственному курсу Европы на зеленый переход. Таким образом, мы видим огромный потенциал для углубления сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, межсетевых соединений и региональных энергетических сетей. Мы приветствуем ваши планы по созданию зеленого энергетического коридора, соединяющего Азербайджан с Европейским Союзом. Увеличение выработки энергии из возобновляемых источников также может высвободить дополнительные объемы газа для экспорта и тем самым способствовать укреплению региональной энергетической безопасности за счет обмена с соседями».

Фактически Европейский союз рассматривает Азербайджан как будущий энергетический мост между Каспийским регионом и Европой. Особое значение в свете этого приобретает проект Зеленого энергетического коридора Центральная Азия-Азербайджан, который формирует новый этап межрегионального энергосотрудничества.

Все эти инициативы свидетельствуют о том, что Брюссель видит в Азербайджане одного из ключевых партнеров в реализации своей долгосрочной стратегии на евразийском пространстве. При этом европейское руководство рассматривает развитие зеленой энергетики не только как экономический проект, но и как важный инструмент укрепления региональной стабильности. Именно на этом акцентировала внимание Урсула фон дер Ляйен, заявив: «Мы также с большим интересом приветствуем Ваше предложение о прокладке электрического кабеля в Армению - это весьма интересный момент. Таким образом, то, о чем я говорю, сводится к следующему: возобновляемые источники энергии формируют будущее наших экономик, а здесь, на Южном Кавказе, они также могут способствовать укреплению мира».

Экономическое измерение сотрудничества лишь дополняет эту тенденцию, подтверждая ее устойчивый характер. Президент Ильхам Алиев напоминает, что Европейский Союз является главным торговым партнером Азербайджана: «Более 40 процентов нашего товарооборота приходится на государства-члены ЕС, а для Европейского Союза Азербайджан является главным торговым партнером на Южном Кавказе. Почти 70 процентов торговли на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном».

Со своей стороны, Урсула фон дер Ляйен подчеркивает намерение ЕС развивать эти отношения, отмечая в этом контексте важность возобновления переговоров о новом всеобъемлющем соглашении: «Это может открыть возможности для активизации торговли между Азербайджаном и Европейским Союзом, и мы будем работать вместе, чтобы добиться прогресса».

Все это в совокупности формирует целостную картину углубляющегося стратегического партнерства. Фактически Евросоюз сегодня признает новую роль Азербайджана на глобальной геополитической арене - государства, способного одновременно выступать фактором региональной стабильности, обеспечивать энергетическую безопасность Европы, формировать новую транспортную архитектуру Евразии и становиться центром будущего зеленого энергетического пространства. И если еще несколько лет назад Европа искала в Азербайджане прежде всего надежного поставщика газа, то сегодня она видит в нем гораздо больше - стратегического союзника, без которого трудно представить новую геополитическую конфигурацию Евразии.

Именно поэтому нынешний визит главы Европейской комиссии можно считать не просто очередной страницей в истории двусторонних отношений. Это момент, когда Европейский союз публично подтвердил - Азербайджан не просто важный партнер, он становится одним из государств, способных определять правила игры на пространстве, соединяющем Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию. А значит, укрепление сотрудничества с Баку для Европы сегодня – это уже не вопрос политического выбора, а элемент долгосрочной стратегической необходимости.