Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен примет участие в саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.

Об этом сообщила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Во вторник глава Еврокомиссии будет в Анкаре в Турции, где она примет участие в саммите НАТО и выступит на форуме военной промышленности на полях саммита", - отметила она.

Главной темой саммита НАТО станет повышение военных расходов европейских стран блока, в которых брюссельские чиновники уделяют значительную роль Еврокомиссии, которая намерена поддерживать милитаризацию Европейского союза и адаптировать к ней его бюджет.