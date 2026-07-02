Азербайджан ускоряет цифровизацию образования: что уже изменилось и что впереди

Цифровизация сегодня становится одним из ключевых факторов развития государств, определяя конкурентоспособность экономики, эффективность государственного управления и качество человеческого капитала.

Особое значение этот процесс приобретает в сфере образования, которая формирует навыки будущих поколений и готовит специалистов для экономики нового времени. Именно поэтому вопросы внедрения современных технологий в образовательную систему все чаще становятся предметом обсуждения на государственном уровне.

Очередным подтверждением этому стало первое заседание Совета по цифровому развитию, на котором Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева подчеркнула, что искусственный интеллект уже перестал быть вопросом будущего и превратился в один из важнейших факторов современного развития. По ее словам, одновременно с открывающимися возможностями возрастают и новые вызовы, прежде всего в области кибербезопасности и информационной безопасности.

Развитие технологий искусственного интеллекта в ведущих странах мира происходит значительно быстрее, чем ожидалось, поэтому Азербайджан должен быть готов к происходящим изменениям и своевременно адаптировать систему образования к новым требованиям цифровой эпохи.

В ходе заседания министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев представил информацию о масштабной работе, проводимой в сфере цифровой трансформации образования. Были озвучены результаты уже реализованных проектов, а также обозначены дальнейшие планы по развитию цифровой инфраструктуры, расширению электронных образовательных услуг, внедрению проекта «Цифровая школа» и постепенному переходу к цифровизации самого учебного процесса.

За последние годы Азербайджан сделал серьезный шаг вперед в направлении цифровой модернизации образовательной системы. Таким образом, если только несколько лет назад основное внимание уделялось обеспечению школ компьютерной техникой и подключению к интернету, то сегодня страна переходит к новому этапу, когда цифровые технологии становятся полноценной частью образовательного процесса.

Одним из фундаментальных направлений реформ стало создание современной цифровой инфраструктуры. В настоящее время все образовательные учреждения страны подключены к единой защищенной интернет-сети, а за последние пять лет образовательным учреждениям было передано более 235 тысяч компьютеров, что существенно изменило уровень технической оснащенности школ.

И если раньше на один компьютер приходилось в среднем 32 учащихся, то сегодня этот показатель снизился до шести учеников на одно устройство. Одновременно значительно выросла пропускная способность интернет-сети, общий интернет-трафик образовательных учреждений увеличился в 4,7 раза и достиг 47 гигабит в секунду. Такая инфраструктура позволяет использовать современные цифровые сервисы практически во всех образовательных учреждениях страны и создает основу для дальнейшего внедрения инновационных технологий.

Серьезным этапом цифровой трансформации стало создание платформы «Цифровая школа». Сегодня она представляет собой крупнейшую образовательную цифровую экосистему Азербайджана, объединяющую учащихся, педагогов, администрацию школ и родителей в едином информационном пространстве. На сегодняшний день платформой пользуются более 900 тысяч человек.

В настоящее время проект охватывает 354 школы Баку. Уже с 2026-2027 учебного года начнется его масштабное расширение более чем на 400 общеобразовательных учреждений регионов страны, что позволит значительно увеличить охват пользователей и обеспечить единые цифровые стандарты организации учебного процесса независимо от места проживания учащихся.

Функционал платформы продолжает расширяться, в системе уже доступны электронные журналы, электронные дневники, расписание занятий, домашние задания, учебные материалы, видеоуроки, инструменты контроля успеваемости, а также постоянная связь между школой и родителями. Благодаря использованию системы идентификации Sima родители получили возможность в режиме онлайн следить за посещаемостью, оценками и успеваемостью своих детей, не посещая образовательные учреждения лично.

Следующим важным шагом станет полный отказ общеобразовательных учреждений от бумажных журналов. Уже со следующего учебного года оценки будут выставляться исключительно в электронном формате, а сама система продолжит совершенствоваться. Одновременно ведется разработка мобильного приложения, которое позволит пользоваться основными функциями платформы даже при отсутствии постоянного доступа к интернету.

Еще одним масштабным направлением цифровой трансформации стала цифровизация государственных образовательных услуг. Сегодня практически все основные административные процедуры переведены в электронный формат. Через информационные системы Министерства науки и образования и государственные цифровые платформы можно подать заявление на прием ребенка в первый класс, зарегистрировать его в дошкольное учреждение, оформить перевод между школами, пройти регистрацию педагогов, принять участие в конкурсах, олимпиадах и аттестациях, а также оформить прием на работу учителей.

Полностью цифровизированы данные по всем уровням образования. Гражданам доступны 62 электронные образовательные услуги, восемь из которых интегрированы в государственную платформу mygov. Ежегодно ими пользуются более 320 тысяч человек. По сути, образование становится полноценной частью единой цифровой экосистемы государственных услуг Азербайджана.

Все более востребованными становятся и электронные сервисы для абитуриентов и родителей. Теперь лица, поступившие в высшие учебные заведения, могут пройти регистрацию полностью в онлайн-формате. Ежегодно такой возможностью пользуются около 75 тысяч человек. Кроме того, более 225 тысяч родителей получили возможность подавать заявления на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения через портал mygov, что существенно упрощает процесс взаимодействия граждан с государственными структурами и экономит время.

Параллельно продолжается переход на электронный документооборот. В Азербайджане уже начат выпуск аттестатов, дипломов и различных образовательных сертификатов в электронном формате. Причем электронные дипломы будут получать как выпускники бакалавриата, так и магистратуры. Получить документ можно через платформу mygov без необходимости оформления бумажных копий.

Переход к электронным документам имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, это значительно сокращаются сроки получения документов. Во-вторых, уменьшается объем бумажного документооборота. Кроме того, существенно снижается риск подделки документов, а сама процедура международной проверки дипломов становится значительно проще и быстрее благодаря цифровой верификации.

Однако, цифровизация образования в Азербайджане не ограничивается исключительно административными реформами. Одной из главных целей государственной политики становится формирование человеческого капитала, способного успешно работать в условиях цифровой экономики.

Именно этой задаче посвящен проект «Цифровые навыки», который считается одной из наиболее успешных образовательных реформ последних лет. Проект стартовал еще в 2017 году и постепенно трансформировал традиционный подход к преподаванию информатики. Его основная задача заключается не только в изучении компьютерной грамотности, но и в развитии цифрового мышления школьников.

В рамках проекта учащиеся изучают программирование, алгоритмы, язык Python, визуальное программирование Scratch, робототехнику, основы искусственного интеллекта, цифровую безопасность и командную разработку проектов. По последним данным Министерства науки и образования, сегодня проект охватывает уже более 500 тысяч школьников. Ранее он был реализован более чем в 530 школах 53 регионов страны, а его масштабы продолжают увеличиваться.

Логичным продолжением этой работы стало развитие проекта «STEAM Азербайджан», объединяющего естественные науки, технологии, инженерное дело, искусство и математику. Здесь учащиеся получают возможность применять знания на практике, создавая реальные инженерные проекты, программное обеспечение, робототехнические комплексы, трехмерные модели, беспилотные устройства, проекты Интернета вещей и собственные научные исследования.

Сегодня проект реализуется примерно в 318 школах страны, функционируют 23 специализированных STEAM-центра, а количество участников превышает 300 тысяч учащихся. Именно подобные инициативы позволяют постепенно формировать новое поколение специалистов, готовых к требованиям цифровой экономики и высокотехнологичного рынка труда.

Показательно, что результаты этой работы уже отражаются и на системе высшего образования. По данным Министерства науки и образования, за период с 2015 по 2025 год прием на информационно-технологические специальности в высшие учебные заведения увеличился в пять раз. Это свидетельствует о растущем интересе молодежи к цифровым профессиям и одновременно подтверждает эффективность государственной политики по развитию технологического образования.

Важную роль в ускорении цифровой трансформации сыграла и пандемия коронавирусной инфекции. Именно в этот период образовательная система столкнулась с необходимостью практически мгновенного перехода на дистанционный формат обучения. Тогда Министерством образования были разработаны соответствующие цифровые платформы, позволившие обеспечить непрерывность учебного процесса в школах и высших учебных заведениях страны. Полученный опыт стал основой для дальнейшего развития современных образовательных сервисов, многие из которых продолжают совершенствоваться и после завершения пандемии.

Следующим этапом развития станет уже не просто цифровизация управления системой образования, а полноценная цифровизация самого процесса обучения. Как отметил Эмин Амруллаев, Министерство науки и образования планирует активно внедрять технологии искусственного интеллекта для персонализации образовательного процесса. Предполагается, что современные алгоритмы смогут учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, анализировать уровень освоения учебного материала и предлагать наиболее эффективные образовательные траектории.

Одновременно технологии искусственного интеллекта позволят значительно сократить административную нагрузку на педагогов, автоматизировать часть рутинной работы и обеспечить более глубокий анализ образовательных результатов на основе больших массивов данных. Такой подход позволит уделять больше внимания непосредственно обучению и развитию учащихся.

Пока массовое внедрение искусственного интеллекта непосредственно в школьный процесс находится на стадии подготовки, однако государственная политика уже сегодня ориентирована на развитие цифровой грамотности, программирования, STEM-компетенций и подготовку специалистов для экономики будущего.

Если оценивать происходящие изменения в целом, то к середине 2026 года Азербайджан находится на качественно новом этапе развития образовательной системы. Страна уже прошла период простой компьютеризации школ и сегодня переходит к комплексной цифровизации обучения, объединяя инфраструктуру, государственные сервисы, электронный документооборот, современные образовательные платформы и подготовку кадров для цифровой экономики.

Расширение электронных услуг, внедрение цифровых платформ, развитие проектов «Цифровые навыки» и «STEAM Азербайджан», создание единой образовательной информационной среды, переход к электронным документам и подготовка к использованию искусственного интеллекта формируют современную образовательную экосистему, ориентированную на потребности XXI века.

Все это позволяет говорить о том, что Азербайджан уверенно движется в русле мировых тенденций цифрового развития. Последовательное внедрение современных технологий делает образовательную систему более доступной, прозрачной и эффективной, упрощает взаимодействие граждан с государственными сервисами, расширяет возможности для учащихся и педагогов и создает прочную основу для дальнейшего развития человеческого капитала.

Именно образование становится одной из тех сфер, где цифровая трансформация уже сегодня оказывает заметное влияние на качество государственных услуг и открывает новые возможности для будущих поколений.