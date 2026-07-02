Трамп предстал в образе доктора и порекомендовал своим оппонентам лечиться

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированный при помощи нейросетей ролик, в котором предстал в виде доктора и предложил противникам своей политики, в том числе голливудским звездам, план лечения от "синдрома помешательства" на своей персоне.

"Вам или вашим знакомым диагностировали TDS (синдром помешательства на Трампе — прим. ТАСС)? Симптомы могут быть беспощадны. К счастью, у меня, доктора Трампа, есть план лечения", — говорит сгенерированный нейросетью американский президент. Ролик опубликован в Truth Social.

Далее в видео Трамп приводит сгенерированные нейросетью жалобы своих оппонентов. В их числе телеведущая Рози О'Доннелл, актер и стендап-комик Джон Легуизамо, звезды Голливуда Вупи Голдберг, Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон и Джулия Робертс. ИИ-аватар Де Ниро, в частности, посетовал, что из-за "синдрома помешательства на Трампе" его работа сильно замедлилась. "Меня почти не узнать, мне просто нужна была помощь. Я не мог есть, не мог спать. Постоянно злился и делал всех вокруг себя несчастными", — рассказал аватар.

В конце видео Трамп выдает своим оппонентам "рецепт". "Лечение простое. Выключите фейковые новости. Помолитесь, и если вы почувствуете когда-нибудь тревогу, просто выпейте диетической колы, как я, и вы увидите замечательные изменения в своей жизни", — добавил нейросетевой американский президент.

Трамп не первый раз выкладывает такого рода контент. Ранее в Truth Social он опубликовал и затем удалил сгенерированное при помощи ИИ изображение, на котором предстал в образе Иисуса Христа, возлагающего руки на больного. Опубликованное изображение в публичном поле США раскритиковали, и президент был вынужден оправдываться. Тогда Трамп заявил, что никаких библейских отсылок в изображении нет, и оно "должно было показать [его] в образе доктора, который делает людям лучше".

Источник: ТАСС