Трамп недоволен тратами США на НАТО

Президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты тратят на НАТО больше других стран, однако не получают от этого никакой выгоды.

«Соединенные Штаты тратят на НАТО больше денег, чем любая другая страна, на их защиту, не получая от этого никакой выгоды», — написал Трамп.

По его словам, США тратят $999 млрд, в то время как Британия – $90.5 млрд, Франция – $48.8 млрд, а Италия – $44.3 млрд. Американский лидер также заметил, что в других странах, в том числе Германии, показатели намного ниже. Трамп счел ситуацию «смешной».