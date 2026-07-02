 Бакинский олимпийский стадион подсвечен цветами флага США - ФОТО | 1news.az | Новости
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Бакинский олимпийский стадион подсвечен цветами флага США - ФОТО

First News Media15:27 - Сегодня
Бакинский олимпийский стадион подсвечен цветами флага США - ФОТО

Бакинский олимпийский стадион по случаю Дня независимости США подсвечен цветами американского флага.

Как сообщает 1news.az, посольство США в Азербайджане поблагодарило Азербайджан в связи с этим.

«Спасибо, Азербайджан! США готовятся 4 июля отметить 250-летие американской независимости, и нас очень порадовало, что во вторник великолепный Бакинский олимпийский стадион подсвечен красным, белым и синим цветами флага США. Этот ценный жест является прекрасным символом прочной дружбы, взаимного уважения и крепкого партнерства между американским и азербайджанским народами», — отмечается в сообщении.

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