Бакинский олимпийский стадион подсвечен цветами флага США - ФОТО

Бакинский олимпийский стадион по случаю Дня независимости США подсвечен цветами американского флага.

Как сообщает 1news.az, посольство США в Азербайджане поблагодарило Азербайджан в связи с этим.

«Спасибо, Азербайджан! США готовятся 4 июля отметить 250-летие американской независимости, и нас очень порадовало, что во вторник великолепный Бакинский олимпийский стадион подсвечен красным, белым и синим цветами флага США. Этот ценный жест является прекрасным символом прочной дружбы, взаимного уважения и крепкого партнерства между американским и азербайджанским народами», — отмечается в сообщении.