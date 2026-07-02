В Азербайджане пресечена попытка сдать вступительный экзамен за другого абитуриента

При проведении экзаменов основная цель заключается в обеспечении для всех участников равных условий, соблюдении правил поведения и справедливой оценке знаний и навыков экзаменуемых.

Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра, в котором отмечается следующее: «Однако в некоторых случаях абитуриенты пытаются получить положительный результат незаконными способами. Как известно, при публикации результатов каждого экзамена ГЭЦ также информирует о выявленных нарушениях правил и объявляет об аннулировании результатов участников, удаленных с экзамена».

Подчеркивается, что некоторые нарушения влекут за собой юридическую ответственность и требуют принятия соответствующих мер в соответствии с законодательством: «Одним из наиболее серьезных нарушений является сдача экзамена другим лицом вместо зарегистрированного участника либо попытка совершить такое действие. Это также закреплено в правилах приема в высшие учебные заведения. В частности, абитуриентам запрещено предъявлять поддельные или принадлежащие другому лицу документы, а также направлять вместо себя на экзамен другого человека».

Отмечается, что сегодня, 2 июля, во время экзамена на проверку способностей по спортивному направлению V группы специальностей при поступлении в высшие учебные заведения один человек попытался пройти экзамен вместо другого – в ходе проверки была установлена его настоящая личность, после чего он не был допущен к экзамену.

В ГЭЦ подчеркивают, что ответственность в данном случае несут обе стороны: «Прежде всего, у абитуриента, которого пытались заменить, аннулируются результаты всех экзаменов, и он исключается из конкурса на поступление. В то же время лицо, пытавшееся сдать экзамен за другого, также несет юридическую ответственность. К сожалению, нередко такими нарушителями оказываются студенты младших курсов вузов, что может повлечь их отчисление из высшего учебного заведения».

ГЭЦ отмечает, что и ранее совместно с компетентными органами принимал различные меры по пресечению подобных нарушений – в предыдущие годы по аналогичным случаям правоохранительные органы предпринимали соответствующие действия, а суды выносили необходимые решения.

«Призываем участников экзаменов осознавать свою ответственность и воздерживаться от подобных нарушений. Обращаемся к гражданам с призывом строго соблюдать требования законодательства при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения, а также при сдаче других экзаменов» - говорится в обращении ГЭЦ, в котором подчеркивается, что в отношении лиц, нарушающих действующее законодательство в этой сфере, компетентные органы будут применять самые строгие меры.