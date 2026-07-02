У берегов Турции произошло сильное землетрясение

В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD).

По имеющейся информации, подземные толчки были зафиксированы в 14:06 по местному времени (15:06 по Баку — ред.).

Эпицентр землетрясения находился в 137 км от района Датча в провинции Мугла.

Очаг стихии залегал на глубине 19.87 км.

Информация о жертвах и разрушениях не сообщается.