У берегов Турции произошло сильное землетрясение
В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5.3.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями при правительстве Турции (AFAD).
По имеющейся информации, подземные толчки были зафиксированы в 14:06 по местному времени (15:06 по Баку — ред.).
Эпицентр землетрясения находился в 137 км от района Датча в провинции Мугла.
Очаг стихии залегал на глубине 19.87 км.
Информация о жертвах и разрушениях не сообщается.
324