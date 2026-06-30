Цифровой суверенитет и архитектура будущего: как Баку формирует самую масштабную инновационную реформу региона

Технологическая трансформация государства давно перестала быть вопросом престижа или сугубо прикладной модернизации сферы услуг.

В современных реалиях глубина цифровизации и способность адаптировать технологии искусственного интеллекта напрямую определяют уровень национальной безопасности и экономического суверенитета.

Прошедшее под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой первое заседание Совета по цифровому развитию зафиксировало важнейший рубеж, обозначающий переход страны от точечной автоматизации к комплексной, фундаментальной перестройке всей государственной и правовой экосистемы.

Представленный в Азербайджане «План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы» и запущенные в его рамках реформы уже оцениваются экспертами как самая масштабная и концептуальная инициатива в области регулирования цифровой среды на всем постсоветском пространстве. Баку делает ставку на системный подход, где технологии, законодательство и человеческий капитал объединены в единую трехлетнюю дорожную карту.

Искусственный интеллект и кибербезопасность: щит национального интереса

Открывая заседание, Мехрибан Алиева четко обозначила ключевые стратегические контуры новой государственной доктрины, обратившись к участникам встречи.

«Определена конкретная Дорожная карта на предстоящие три года, обеспечивающая развитие цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инновационной экосистемы. Главная задача Совета – координация деятельности различных государственных структур, формирование единого подхода и обеспечение своевременного и эффективного выполнения принятых решений. Наша цель – не только внедрение новых технологий, но и придание мощного импульса экономике страны, формирование новой современной инновационной экосистемы, привлечение в страну местных и иностранных инвестиций, поддержка местных стартапов и создание более эффективной системы государственного управления.

Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня. В то же время возрастает роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности государств, и он уже занимает центральное место в этой сфере. Не секрет, что развитие искусственного интеллекта в ведущих государствах мира идет стремительнее, чем ожидалось, что, в свою очередь, создает как новые возможности, так и новые угрозы. Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к рискам, возникающим в сфере кибербезопасности и информационной безопасности», - сказала первый вице-президент.

Особый упор в концепции государственного развития делается на сочетание глобального опыта с суверенными приоритетами. Мехрибан Алиева подчеркнула, что форсированное технологическое лидерство Баку должно опираться исключительно на собственные государственные интересы: «Наша деятельность требует совместной активной и эффективной работы всех государственных структур. Наша цель – превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта. Мы должны изучить зарубежный, международный опыт, использовать успешные модели. Однако все решения должны приниматься с учетом факторов, отвечающих национальным интересам и потребностям Азербайджана».

Технологический каркас: Национальный пул данных и эволюция Mygov

Конкретные контуры реализуемой стратегии представил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, детально остановившийся на архитектуре технологических изменений. Инфраструктурным хребтом новой цифровой реальности Азербайджана становится создание Национального пула данных, а также системная миграция государственных информационных систем в правительственное облако, подкрепленная строительством нового дата-центра. Параллельно фиксируется взрывной рост доверия граждан к цифровым институтам. Главная государственная экосистема - платформа Mygov - всего за последние три месяца увеличила число пользователей с 2,7 млн до 3,5 млн человек. В систему активно внедряются умные решения на базе искусственного интеллекта, включая полноценного виртуального помощника для граждан. До конца года в пользование граждан будут предоставлены услуги еще семи государственных приложений, что превратит взаимодействие гражданина и государства в бесшовный процесс. Для защиты этой колоссальной инфраструктуры Азербайджан разворачивает комплексный периметр безопасности. Ведется активная работа по созданию Национального центра операций по безопасности, Национального центра реагирования на киберинциденты и Центра цифровых исследований, а итогом этой работы станет формирование единой национальной платформы кибербезопасности, которая обеспечит оперативный обмен информацией между государственным и частным секторами.

Законодательный прорыв: создание идеальной юрисдикции для талантов

Любые технологические инновации обречены на стагнацию, если они зажаты в тиски устаревшего правового поля. Представляя доклад о глубоких законодательных реформах, которые создадут гибкую нормативную базу, помощник президента Шахмар Мовсумов констатировал, что цифровая трансформация последовательно проводится в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики. Он отметил, что в соответствии со стратегическими приоритетами и поручениями, определенными Советом под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, ведется подготовка комплексных реформ, направленных на формирование современной законодательной базы в сфере цифрового развития. Помощник Президента подчеркнул, что это самая масштабная и фундаментальная инициатива реформ по развитию и регулированию цифровой экосистемы на постсоветском пространстве.

Новые преобразования, основанные на лучшем мировом опыте, охватят обеспечение правовой определенности, формирование конкурентоспособной налоговой среды, финансирование инноваций, поощрение научных исследований, привлечение талантов, расширение возможностей доступа на рынок и совершенствование регулирования в области кибербезопасности.

Важным шагом в этом направлении также стало создание Азербайджанского кластера устойчивости, нацеленного на объединение компаний, функционирующих в областях, укрепляющих технологический суверенитет страны.

Человеческий капитал: от «Цифровой школы» к экономике знаний

Конечным бенефициаром и одновременно главным двигателем цифровой революции является человек, поскольку без подготовки квалифицированных кадров инвестиции в инфраструктуру теряют смысл. В связи с этим реформа образования, о которой доложил министр науки и образования Эмин Амруллаев, полностью синхронизирована с общим государственным планом.

Страна переходит от этапа автоматизации документов к полной цифровизации самого образовательного процесса. Все учебные заведения республики переводятся на единую интернет-сеть в рамках проекта «Цифровая школа». Масштабирование уже зарекомендовавших себя программ «Цифровые навыки» и «STEAM Азербайджан» позволяет со школьной скамьи готовить новое поколение специалистов. Руководитель ведомства особо акцентировал внимание на важности долгосрочных инвестиций в поколение будущего: «На очередном этапе предусмотрена цифровизация обучения. Обеспечение развития человеческого капитала в этом направлении также является одним из главных приоритетов».

Именно этот обновленный человеческий капитал в среднесрочной перспективе обеспечит устойчивость и глобальную конкурентоспособность новой инновационной экосистемы Азербайджана.

Стратегический горизонт: от цифровизации к экономике знаний

Первое заседание Совета по цифровому развитию продемонстрировало, что Азербайджан переходит от статуса импортера готовых технологических решений к роли суверенного разработчика собственной цифровой экосистемы. Реализация трехлетнего плана действий закладывает долгосрочную основу для глубокой диверсификации национальной экономики. В среднесрочной перспективе синергия жесткой правовой защиты, ИИ-инфраструктуры и подготовленного человеческого капитала позволит снизить зависимость от традиционных сырьевых секторов, создав мощный экспортный потенциал в сфере высоких технологий и цифровых услуг.

Главная перспектива начатых масштабных преобразований - это создание высококонкурентного регионального центра притяжения для глобального IT-бизнеса. Скорость и глубина проводимых реформ показывают, что Баку формирует новую модель государственного управления, способную оперативно реагировать на технологические вызовы XXI века и уверенно выступать в качестве главного архитектора цифровой повестки всего региона.

Фархад Гусейн