Завершен ремонт фасада старейшей православной церкви в Баку – ФОТО

Полностью завершен ремонт фасада и старого приходского здания старейшего храма Русской православной церкви в Баку – церкви Святого архангела Михаила, расположенной на перекрестке улиц Видади и Зяргярпалан в Ясамальском районе Баку.

Как сообщил 1news.az настоятель бакинского храма Святого архангела Михаила, протоирей отец Мефодий (Эфендиев), при поддержке добрых людей, благотворителей теперь фасадные части храма и старого приходского здания по улицам Видади и Зяргярпалан составляют единое архитектурное целое и радуют своим видом как прихожан, так и гостей.

«Сегодня на окна второго этажа старого приходского здания по ул. Заргярпалан, 38 были установлены новые декоративные решетки. Установка декоративных решеток стала последним штрихом в проведении намеченных работ в уходящем 2019 году. Благодарим всех, кто поддержал и помог в этом деле», - подчеркнул отец Мефодий.

В предстоящих планах - реставрация самого храма и облагораживание церковной территории.

Отметим, что храм Святого архангела Михаила - старейшая из сохранившихся церквей Баку. В 1936 году церковь закрыли, и там разместилось общежитие. И только после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, советское правительство возвратило здание православной церкви. Храм вновь открыли для богослужения, и больше он не закрывался.

25 мая 2001 года во время своего Первосвятительского визита в Азербайджан Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил храм и совершил в нем молебен.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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