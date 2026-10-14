В Баку около 10 человек напали на школьного охранника

В бакинском поселке Говсан произошло нападение на охранника одной из школ.

Как сообщает Trend, группа лиц планировала написать экстремистские лозунги на внешней стене школы. Между ними и охранником возник конфликт.

В результате около десяти человек напали на мужчину и нанесли ему тяжелые травмы.

По имеющимся данным, охранник получил травму головы, был доставлен в одну из городских больниц и прооперирован.

По факту проводится расследование.