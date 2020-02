Хотевший убить себя из-за травли 9-летний мальчик-карлик стал звездой - ВИДЕО

Национальная австралийская лига регби предложила 9-летнему Квейдену Бэйлсу, которого затравили за его внешность, вывести команду на матч против «всех звезд» Новой Зеландии.

Как было проинформировано на официальном Twitter-аккаунте организации, юный болельщик принял приглашение и поучаствовал в предматчевой церемонии, сообщает CNN.

На видео, размещенном в интернете, капитан команды Латрелл Митчелл отмечает: «Мы здесь, чтобы поддержать тебя, приятель».

Quaden leads out the Indigenous all stars #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6 — NRL (@NRL) February 22, 2020