Хотевший убить себя из-за травли 9-летний мальчик-карлик стал звездой - ВИДЕО

Национальная австралийская лига регби предложила 9-летнему Квейдену Бэйлсу, которого затравили за его внешность, вывести команду на матч против «всех звезд» Новой Зеландии.

Как было проинформировано на официальном Twitter-аккаунте организации, юный болельщик принял приглашение и поучаствовал в предматчевой церемонии, сообщает CNN.

На видео, размещенном в интернете, капитан команды Латрелл Митчелл отмечает: «Мы здесь, чтобы поддержать тебя, приятель».

Quaden leads out the Indigenous all stars #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6 — NRL (@NRL) February 22, 2020

Напомним, что мальчик стал известен благодаря посту своей матери в социальных сетях. Женщина опубликовала видео, на котором ее сын рыдает из-за травли в школе и просит «дать ему нож».

Мальчик страдает дварфизмом. У таких людей сильно непропорциональное тело. Затравили беднягу так, что он хотел покончить с собой.

«Вот что делает буллинг. Мы устали бороться с этим каждый день нашей жизни. Пожалуйста, можете воспитывать своих детей?», — написала мать под видео.

После того, как ролик набрал почти 20 млн просмотров, о Квейдене узнали знаменитости.

Известный американский комик Брэд Уильямс, который сам страдает дварфизмом, всего за два дня собрал для мальчика 200 тысяч долларов, чтобы тот мог приехать в Диснейленд: «Меня тошнит от этой ситуации. Если мои австралийские фанаты знакомы с этой семьей, скажите этому прекрасному мальчику, что у него есть я и армия друзей по всему миру, которые его поддерживают».

А.А., М.К.