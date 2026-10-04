 New Azerbaijan Party congress approves 40-member board | 1news.az
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Politics

New Azerbaijan Party congress approves 40-member board

1news Lab10:19 - Today
New Azerbaijan Party congress approves 40-member board

The 8th Congress of the New Azerbaijan Party (YAP) approved a new 40-member Board that includes President Ilham Aliyev and First Vice-President Mehriban Aliyeva.

The proposed composition was put to a vote after discussion and adopted, Trend's correspondent at the congress reported.

Alongside Aliyev and Aliyeva, the Board comprises Algish Musayev, Amin Ismayilov, Anar Isgandarov, Arif Rahimzada, Asif Asgarli, Aynur Sofiyeva, Azar Badamov, Bahar Muradova, Bayram Aslanov, Adalat Muradov, Afsun Sujayev, Eldar Azizov, Eldar Ibrahimov, Ali Ahmadov, Elmar Gasimov, Elnara Akimova, Elnur Sadigov, Fuad Ibrahimov, Hijran Huseynova, Hikmat Mammadov, Ilham Mammadov, Imamverdi Ismayilov, Kamal Jafarov, Mikhail Zabelin, Mubariz Gurbanli, Musa Guliyev, Parvin Karimzada, Ramiz Huseynov, Rauf Aliyev, Rashad Mahmudov, Shahin Ismayilov, Samir Jafarov, Tahir Budagov, Tahir Mirkishili, Tofig Jahangirov, Ulviyya Hamzayeva, Vazeh Asgarov and Ziyafat Asgarov.

Five people became new members of the Board: Algish Musayev, Ilham Mammadov, Imamverdi Ismayilov, Hijran Huseynova and Ziyafat Asgarov.

Five members of the Board formed at the 7th Congress were not re-elected: Elshad Mirbashir, Javid Osmanov, Ramin Mammadov, Rovshan Bayramov and Vasif Talibov.

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