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«145 Group» всегда открыта для интересных предложений  

Сегодня в 10:20 ~ 8 минут на чтение 981
«145 Group» всегда открыта для интересных предложений  

Интервью с учредителем бренда «145 Group» Эюбом Гусейновым.

- Первый вопрос связан с возникновением бренда – почему именно 145? Поделитесь историей успеха этих цифр.

- Наш первый чайный дом открылся по адресу: проспект Нефтяников, 145. Тогда он стал первым заведением такого рода, где чай стал ритуалом, а не просто напитком, а сам чайный дом стал еще и клубом. Это место быстро завоевало популярность и любовь среди городских жителей мужского пола. Собственно, Çay evi 145 в особых представлениях не нуждается, это место до сих пор клуб, место для встреч друзей и единомышленников. И хотя с тех пор юридический адрес изменился и теперь это проспект Нефтяников, 115, но мы настолько полюбили это число, что сделали названием всей группы.

- В «145 Group» входят любимые жителями города такие известные объекты как «Çay evi 145», «Çaybağı 145», «Greengarden», «Malacannes», «Passage 145» и «Metropol 145». Расскажите об идеи их создания. Вы верили в то, что добьетесь такого успеха?

- Я считаю, что успех зависит от правильных людей, объединенных идеей, и на сегодняшний день бренд «145 Group» добился успеха именно благодаря правильным и амбициозным людям. Мы непрерывно, ежедневно работаем и, несмотря, на трудности и ошибки, с которыми сталкиваемся, исправляя их, идем к поставленной перед собой цели. То, чего мы добились до сегодняшнего дня – это, уверяю вас, только начало. Хотя не скрою, приезжая в Green Garden, Çay evi 145, Çay bağı 145, Malacannes, Passage 145 или Metropol 145, горжусь тем, чего нам удалось достигнуть за сравнительно короткое время.

- В чем, по-вашему, самое главное отличие ресторанов сети «145» от других столичных объектов?

- «145» – это место, где встречается Запад и Восток, синтез лучшего из этих двух культур. Именно благодаря этому соединению здесь удобно как гостям нашей гостеприимной столицы, так и местным жителям, которые однажды побывав у нас, возвращаются снова и снова, становясь постоянными гостями. Вот, приведу пример, если интерьер у нас по-восточному изысканный, выдержанный в мотивах интеллигентных домов Азербайджана начала прошлого века, то сервис у нас построен по самым высоким стандартам Запада.

- Помимо азербайджанской национальной кухни, что еще вкусного предлагает сеть ресторанов «145» своим гостям?

- Это очень важный вопрос. Самое главное, что мы можем предложить нашим гостям и чем мы отличаемся – это наш чай. С гордостью могу сказать, что такого вкусного чая, как у нас, нигде нет. В первую очередь – это вода, мы используем исключительно родниковую воду, которую изначально кипятим и настаиваем в настоящих самоварах на дровах. Мы хотим показать туристам и местным жителям молодого поколения, что такое настоящий азербайджанский чай. Помимо этого у нас работают лучшие «чайчи» с многолетним опытом, которые понимают толк в чае. Они – настоящие мастера своего дела.

- Как вы считаете, насколько оправданы инвестиции в ресторанный бизнес в Азербайджане? Каковы главные соображения предпринимателей, которые стремятся присоединиться к этому бизнесу?

- На сегодняшний день Азербайджан – одна из самых безопасных стран мира, и за это мы благодарны нашему Президенту. За то, что мы можем открывать рестораны в городе, можем спокойно гулять как в центре, так и на окраине в любое время, что в свою очередь дает нам возможность работать 24 часа в сутки. Это привлекает очень много иностранных туристов, а значит, инвестиции довольно быстро окупаются. Можно сказать, что благодаря потоку туристов, богатеет весь азербайджанский народ, ну, и, конечно, процветает малый и средний бизнес. Азербайджанская кухня настолько богата, что представитель любой страны мира может найти в ней все, что пожелает его душа. Ну, и, конечно, мы тоже стараемся сделать все, чтобы кухни наших ресторанов были все интереснее и богаче.

- Есть ли в планах расширение сети в будущем? Задумываетесь ли вы о том, чтобы бренд «145» стал знаменитым за рубежом, где вы сможете продемонстрировать жемчужины национальной кухни и настоящее азербайджанское гостеприимство?

- Да, у нас есть большие планы расширять свою сеть ресторанов, нам поступило немало предложений от международных компаний, с которыми на данный момент ведутся переговоры – их результаты вы увидите в ближайшем будущем. Не хотелось бы пока вдаваться в подробности, но скажу, что предмет нашего интереса – это продвижение бренда «145 Group» в Турции и арабских странах.

- Вы открыты для партнеров? Готовы ли применить опыт франшизы?

- Уже ведутся переговоры об этом за рубежом. Сегодня мы стремительно развиваемся и для еще большего развития нам нужно открытие новых мест, о чем мы постоянно думаем. Мы открыты для новых предложений и инвестиций и готовы общаться, знакомиться с людьми, которые хотят инвестировать в наш бизнес. Пользуясь случаем, с помощью вашей большой аудитории, хотим сказать, что «145 Group» всегда открыта для предложений о партнерстве и сотрудничестве, и для этого есть адрес электронной почты [email protected]. Все, кто хочет сотрудничать с нами, могут обращаться по этому адресу.

- Каковы преимущества, которые получат партнеры, сотрудничая с вами?

- Преимуществ множество – среди них стабильность, доход и развитие. Мы постоянно вносим новшества в наши рестораны, придавая им тем самым новое дыхание, и всегда работаем над тем, чтобы еще больше повысить уровень обслуживания и восхитить наших гостей. В этом нам очень помогает опыт знаменитых американских и европейских заведений и брендов. Одним словом, мы готовы рассмотреть предложение любого участника данного рынка, профессионально ведущего свой бизнес. Партнер, который будет с нами сотрудничать, всегда может быть уверен в том, что наша команда работает исключительно на развитие, и мы стараемся, чтобы в нашей команде были самые лучшие профессиональные кадры. Мы никогда не останавливаемся в развитии, и результат этого у всех на виду.

- Реализуете ли вы программы лояльности, с помощью которых гости, покидающие ваши рестораны с улыбкой и положительными впечатлениями, в итоге становятся вашими постоянными посетителями?

- Да, у нас есть программа лояльности, и мы стараемся ее развивать, постоянно предлагая что-то новое. На сегодняшний день нашу клубную карту «145 Club card» можно приобрести в любом из ресторанов сети «145 Group», либо онлайн, пройдя по ссылке.

- И еще раз о ваших ближайших планах…

- Мы будем открывать наши новые заведения с самыми разными концепциями в разных районах Баку. Конечно, на повестке дня – быть представленными в Баку в полном масштабе, будем открываться не только в центре, а расширяться. У нас большие амбиции и планы на будущее. На данный момент мы являемся одними из лидеров в Баку и собираемся добиться того, чтобы стать самой известной сетью ресторанов, как в стране, так и за ее пределами, оставаться любимым брендом среди молодежи и быть востребованными и интересными для будущего поколения. В Дубае уже есть проект, который мы планируем запустить, по поводу Турции пока думаем. Мы всегда стараемся работать над своим сервисом, ведь он наш основной конек. В ресторане должно быть вкусно, красиво, комфортно, уютно, и мы усердно работаем над каждым из этих критериев, чтобы всегда быть на высоте!  

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