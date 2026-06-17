 Последнее прощание: Фархад Мехдиев написал о трагической потере дочери - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Последнее прощание: Фархад Мехдиев написал о трагической потере дочери - ВИДЕО

First News Media09:05 - Сегодня
Последнее прощание: Фархад Мехдиев написал о трагической потере дочери - ВИДЕО

Известный адвокат Фархад Мехдиев сделал публикацию в связи с трагической гибелью дочери в автокатастрофе.

Как сообщает 1news.az, в своем посте он выразил скорбь, вызванную потерей ребенка.

«Все делятся отпускными снимками со своими детьми, а я могу сказать, что моей дочери, моей шалуньи Захры больше нет на этом свете.

Основной причиной трагической смерти Захры стал автомобиль, стоявший на левой стороне дороги Баку — Сумгаит. Поскольку правая полоса того автомобиля была занята и по ней проезжали машины, у него не было возможности объехать справа. Тот водитель своим неисправным автомобилем вчера разрушил жизни нескольких человек.

Второй причиной трагической смерти Захры стало то, что она ехала на мотоцикле. Если бы она управляла легковым автомобилем, то даже столкнувшись с тем неисправным автомобилем, она бы в любом случае осталась жива. То, что я не смог отучить ее от мотоцикла, навсегда останется в моем сердце как родителя величайшей неудачей и ошибкой.

Я похоронил брата, отца, дядей. Думать о том, что похороню своего ребенка, очень тяжело.

Я провожу с нею последние часы. Я не спешу хоронить ее. Мы проводим вместе те моменты, которые не смогли провести, в молчаливой и холодной разлуке.

Не пишите под этим постом «Да упокоит Бог». Это не то.

За каждую проявленную нами халатность по отношению к близким мы однажды тяжело расплачиваемся.

Я очень люблю тебя, Захра, боль от твоего ухода будет долгой», — написал Ф. Мехдиев.

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