Андрей Яцкин: Бакинская встреча является важной платформой для конструктивного сотрудничества

«Проведение очередного, 24-го заседания Межпарламентской комиссии демонстрирует устойчивый характер нашего сотрудничества».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин на 24-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Председатель комиссии отметил, что межпарламентское сотрудничество является одним из важных направлений дружеских и союзнических отношений: «Мы рады вновь находиться в Баку и выполнять поручения руководителей наших парламентов. Передаю вам привет от имени Валентины Матвиенко. Вопросы, включенные в нашу повестку, имеют важное значение и долгое время не обсуждались в данном формате. Благодарю азербайджанскую сторону за эту инициативу. Уверен, что обсуждения в сферах здравоохранения и образования пройдут конструктивно, а принимаемые решения принесут реальные результаты».

А.Яцкин подчеркнул, что лидеры России и Азербайджана придают особое значение межпарламентскому сотрудничеству: «Владимир Путин и Ильхам Алиев определяют направления нашего взаимодействия, и эти отношения получают поддержку также на парламентском уровне. Регулярное проведение встреч является одним из ключевых факторов этого процесса, и мы дважды в год собираемся, чтобы сохранять эту динамику. Реализация принятых решений находится на контроле, они не носят формальный характер. Сотрудничество в сферах здравоохранения и образования имеет особое значение для развития гуманитарных связей. В дальнейшем мы также планируем расширять деятельность в этих направлениях».

Гафар Агаев