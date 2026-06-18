 Конец романтической евроинтеграции: как Брюссель конструирует «Европу двух сортов» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Конец романтической евроинтеграции: как Брюссель конструирует «Европу двух сортов»

Ялчин Алиев10:36 - Сегодня
Конец романтической евроинтеграции: как Брюссель конструирует «Европу двух сортов»

В Евросоюзе вбивают очередной гвоздь в гроб «европейской солидарности», и знаменуется это тем, что на смену декларативным лозунгам о содружестве равных приходит жесткий, граничащий с неоколониальным диктатом прагматизм старых европейских элит.

Подтверждением этого сдвига стало заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая открыто признала, что в Брюсселе всерьез прорабатывается механизм, который, по сути, существенно ограничит права будущих членов объединения. То, о чем раньше говорилось кулуарно, ныне обретает форму официальной доктрины «обновленного» ЕС. По словам Кос, это будет новое поколение договоров о вступлении в том смысле, что брюссельская бюрократия введет новые защитные оговорки, чтобы быть уверенными, что как только они примут новых членов, те будут строго следовать европейским правилам в течение пяти, десяти или пятнадцати лет после вступления.

В Брюсселе не скрывают, что эти меры вызваны страхом перед институциональным тупиком. Как отмечается в официальном докладе Еврокомиссии о реформе интеграции, «ЕС должен быть готов к расширению изнутри, что требует глубокой адаптации наших институтов и процедур голосования, чтобы союз из 30 с лишним государств оставался управляемым». За этой обтекаемой дипломатической формулировкой скрывается беспрецедентный шаг - лишение новых государств-кандидатов, среди которых в первую очередь рассматриваются Украина, Молдова, Черногория и Албания, фундаментального права вето при принятии ключевых решений в сфере бюджета, безопасности и внешней политики на срок до полутора десятилетий.

Подобная инициатива моментально обнажила глубокий системный кризис европейской интеграционной модели, запустив процесс институционального закрепления разделения Европы на «цивилизованный, развитый Запад» и «вечно догоняющий, бесправный Восток». Лишая будущих членов права вето - главного и единственного реального инструмента защиты национального суверенитета внутри консорциума - Брюссель официально переводит их в статус государств второго сорта, которым предлагают не равноправное партнерство, а роль безгласных сателлитов, обязанных безропотно одобрять любые решения, спущенные сверху. Движущей силой этого процесса выступает коалиция богатейших основателей ЕС во главе с Францией и Германией, которые уже направили совместный документ, требующий жестко заблокировать вето для новичков под предлогом защиты дееспособности союза в условиях, когда один голос может заблокировать помощь миллионам людей. Сторонники этой идеи не скрывают своего утилитарного подхода, прагматично заявляя устами министра иностранных дел Нидерландов Тома Берендсена, что расширение - это стратегический инструмент, но только в том случае, если оно делает ЕС сильнее, а не слабее, и они не могут допустить, чтобы этот процесс подорвал способность организации действовать. В развитие этой мысли президент Франции Эмманюэль Макрон и нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц представили план «поэтапной интеграции», согласно которому странам-кандидатам откроют доступ к единому рынку в обмен на строгое подчинение правилам Брюсселя, но без предоставления им полноценных политических прав.

Эту концепцию Макрон прямо озвучил на международной арене, подчеркнув: «Нам нужна Европа разных скоростей. Мы не можем двигаться вперед в составе тридцати или тридцати пяти стран с одинаковыми правилами во всех сферах, если мы хотим сохранить эффективность».

Естественно, внутри самой Европы далеко не все согласны с формированием подобного франко-германского протектората, и инициатива крупных столиц натолкнулась на ожесточенное сопротивление стран, которые сами относительно недавно вошли в состав союза и на себе ощутили давление «старших братьев». Прежде всего, это государства Центральной и Восточной Европы, усматривающие в действиях Парижа и Берлина прямую угрозу принципу равенства, где главным публичным оппонентом реформы в последние годы выступал Будапешт. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что отказ от принципа единогласия разрушит саму суть союза, заявив, что если у них заберут право вето, это будет уже не союз суверенных государств, а империя, управляемая из одного центра, и они категорически против превращения ЕС в диктатуру крупных держав, где интересы малых наций просто умножаются на ноль. В своей тогдашней речи в Будапеште Орбан выразился еще жестче: «Брюссель использует методы шантажа, которые мы помним со времен советской империи. Они хотят лишить нас права говорить «нет», превратив суверенные столицы в исполнительные офисы франко-германского директората».

Независимые европейские аналитики солидарны с этим мнением, указывая на то, что «испытательный срок» в 15 лет превратит новые страны в экономически эксплуатируемые территории без права голоса, а попытка Брюсселя оправдать эти меры строптивым поведением отдельных членов выглядит как откровенный поиск предлога для узурпации власти.

Весь этот процесс выглядит особенно цинично на фоне исторического фундамента, на котором когда-то возводилось европейское здание, ведь в свое время Евросоюз создавался и позиционировался как уникальный проект, построенный на незыблемых идеалах взаимного уважения и равных возможностей для каждого участника, независимо от размера его территории или объема экономики. Вето было железной гарантией того, что голос малой страны будет услышан, а ее национальные интересы не будут раздавлены коалицией крупных игроков, однако сегодняшняя реальность демонстрирует полный демонтаж этих романтических иллюзий. Франко-германский тандем, находящийся на пути к окончательной монополизации властных полномочий внутри ЕС, больше не желает тратить время на сложные, изнурительные компромиссы с менее влиятельными столицами. Этот сдвиг точно охарактеризовал известный французский политолог Доминик Муази: «Мы наблюдаем конец эпохи романтической интеграции. Наступает время жесткой геополитической целесообразности, где право диктуется теми, кто платит по счетам».

Для стран, находящихся вне этого союза, включая Азербайджан и другие государства постсоветского пространства, этот процесс служит наглядным и крайне важным геополитическим уроком, демонстрирующим, что эпоха классической многосторонней дипломатии на Западе стремительно уступает место откровенному диктату силы. В этой новой системе координат суверенитет малых и средних государств рассматривается «европейскими архитекторами» не как фундаментальная ценность, а лишь как досадная техническая помеха для реализации их собственных глобальных амбиций.

Поделиться:
351

Актуально

Xроника

В Баку с участием Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Ежегодных ...

Общество

Пенсии в Азербайджане полностью выплатят в этот день

Общество

В Азербайджане меняют правила регистрации водителей такси

Политика

Президент: Мы никогда не забудем того, что оккупационные силы Армении сделали с ...

Мнение

Конец романтической евроинтеграции: как Брюссель конструирует «Европу двух сортов»

Пашинян оппозиции: «Кто не спрятался – я не виноват!»

Лоббизм против мира: кто в Вашингтоне защищает сепаратистов?

США и Иран заявили о достижении мирного соглашения. Что о нем известно?

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Пашинян оппозиции: «Кто не спрятался – я не виноват!»

Фактор Баку: почему мирная повестка стала козырем Пашиняна

На стыке эпох. Гейдар Алиев и становление современного Азербайджана

Михаил Гусман о Гейдаре Алиеве: Народ Азербайджана никогда его не предавал

Последние новости

Трамп назвал дураками критиков своей политики по Ирану

Сегодня, 13:33

Власти Армении не готовят новые выборы - опровергает Пашинян

Сегодня, 13:24

Генсек ОДКБ: Армения де-факто практически не принимает участие в работе организации

Сегодня, 13:12

Иран находится дальше от создания ядерного оружия, чем когда-либо, считает генсек НАТО

Сегодня, 13:07

Рена Мамедова назначена советником исполнительного директора TƏBİB

Сегодня, 13:02

Губернатор Московской области: после атаки БПЛА пострадали 16 человек

Сегодня, 13:00

Хегсет назвал позором отказ многих союзников по НАТО помогать США в войне с Ираном

Сегодня, 12:57

Генсек НАТО подтвердил планы США «немедленно» сократить войска в Европе

Сегодня, 12:43

Назван самый дорогой фильм в истории кино - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

Задержан турецкий актер Эрдем Кайнарджа

Сегодня, 12:38

Хегсет объявил о проведении обзора вопроса о дислокации войск США в Европе

Сегодня, 12:32

Ильхам Алиев адресовал обращение участникам Международного Бакинского саммита омбудсменов

Сегодня, 12:28

Прокурор запросил срок для блогера Arzum 9999

Сегодня, 12:27

Запасы авиатоплива в ЕС без открытия Ормуза иссякли бы к концу лета

Сегодня, 12:25

Apple повысит цены на свою продукцию

Сегодня, 12:20

Правнук Брежнева попал в плен к украинцам

Сегодня, 12:15

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села в город»

Сегодня, 12:01

Зеленский: Пора эту войну завершать 

Сегодня, 11:53

Пенсии в Азербайджане полностью выплатят в этот день

Сегодня, 11:48

В Азербайджане количество браков превысило разводы

Сегодня, 11:45
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02