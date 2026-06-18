Принц Гарри и Меган привезут детей в Британию впервые за четыре года

Герцог и герцогиня Сассексские, принц Гарри и Меган, в июле приедут из США в Британию вместе со своими детьми, семилетним Арчи и пятилетней Лилибет.

Это будет первый приезд младшего сына короля Карла III с семьей в Британию за последние четыре года - Гарри и Меган живут в Калифорнии, сообщает 1news.az со ссылкой на BBC.

Отмечается, что принц Гарри раньше говорил, что хочет привезти детей на родину - какими будут меры безопасности на время их визита, пока не известно, также неизвестно и то, собирается ли повидать внуков король Карл.

Подчеркивается, что до сих пор король видел Арчи и Лилибет всего один раз - на праздновании платинового юбилея (70-летия коронации) королевы Елизаветы II в 2022 году.

В прошлом году принц Гарри сказал в интервью BBC, что очень хочет примирения с королевской семьей – напомним, что сентябре 2025 года он после полуторагодичного перерыва встретился с отцом в Лондоне. Эту встречу многие восприняли как первый шаг к налаживанию отношений и преодолению серьезного разлада в королевской семье.

В 2020 году принц Гарри отказался от королевских обязанностей и вместе с Меган Маркл и сыном Арчи переехал в США. После этого он лишился государственной охраны, предоставляемой членам королевской семьи, выполняющим официальные функции. В мае Гарри проиграл суд о её восстановлении во время визитов в Великобританию и заявил BBC, что не считает безопасным привозить туда свою семью.

Ранее сообщалось, что британские власти вновь рассматривают вопрос об охране принца в случае его приезда.

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