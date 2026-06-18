Украинцы вновь атаковали Московский НПЗ и рынок «Садовод» - ВИДЕО

Москва вновь оказалась под массированным ударом украинских дронов: атакован нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в столичном районе Капотня и рынок «Садовод», принадлежащий бизнесменам - выходцам из Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - ред.). Принимаются меры к ликвидации последствий», - сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Читатели телеканала «Дождь» утверждают, что во время атаки не было «никакого оповещения, воздушной тревоги и объявления опасности через СМС или громкоговорители».

Источник: «Дождь»