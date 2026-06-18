Президент: Мы никогда не забудем того, что оккупационные силы Армении сделали с нашим народом
Мы никогда не забудем того, что армянские оккупанты сделали с нашим народом и нашими городами, не забудем о разрушении 65 мечетей.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.
Подчеркнув, что армяне содержали в мечетях свиней и других животных, глава государства заявил, что Азербайджан никогда этого не забудет.
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