Президент: Мы никогда не забудем того, что оккупационные силы Армении сделали с нашим народом

Мы никогда не забудем того, что армянские оккупанты сделали с нашим народом и нашими городами, не забудем о разрушении 65 мечетей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Подчеркнув, что армяне содержали в мечетях свиней и других животных, глава государства заявил, что Азербайджан никогда этого не забудет.