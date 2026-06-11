AYNA возвращает на маршруты автобусы IVECO

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) начало работу по возвращению в эксплуатацию автобусов IVECO.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в AYNA.

В агентстве отметили, что автобусы IVECO, которые когда-то широко использовались в пассажироперевозках в Баку, работают на сжатом природном газе (СПГ) и обладают большой пассажировместимостью.

С целью их возвращения на маршруты устраняется проблема, возникшая до пандемии и приведшая к фактическому выводу этих автобусов из эксплуатации.

Транспортные средства, приобретенные в 2014–2015 годах, были сняты с маршрутов из-за трудностей с поставками запчастей и специализированных ремонтных услуг и долгое время простаивали на автобусных парковках.

Подчеркнуто, что возвращение автобусов IVECO после ремонта и восстановления позволит не только вернуть в эксплуатацию дорогостоящую технику и эффективно использовать ее после периода вынужденного простоя, но и привлечь на линии дополнительные транспортные средства:

"Это также обеспечит более быстрое обновление старых автобусов, которые все еще эксплуатируются на некоторых маршрутах", - отметили в агентстве.