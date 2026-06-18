Президент Ильхам Алиев: Диверсификация нашей экономики сегодня стала реальностью

Диверсификация экономики Азербайджана сегодня стала реальностью. Но мы, безусловно, должны продолжать усилия в этом направлении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

«Что касается нашего внешнего долга, то мы предприняли определенные шаги для его успешного снижения до 6 процентов ВВП. Я бы даже сказал, что успехи в этой области превзошли наши планы», — отметил глава государства.