Все аэропорты Москвы остановили работу

Московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский закрыли для полетов гражданских судов, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

18 июня все московские аэропорты уже приостанавливали прием и выпуск самолетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток на подлете к Москве уничтожили более 180 беспилотников. Всего за ночь над Россией перехватили 555 дронов.

Источник: Интерфакс