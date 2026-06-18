Словакия не поддержит особый статус Украины в ЕС, заявил Фицо

Правительство Словакии не поддержит особый статус Украины в Европейском союзе, Киев для членства в организации должен выполнить стандартные условия, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

“Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких коротких путей и исключений, никаких возможностей обойти стандартную процедуру вступления в Европейский союз, если Украина хочет стать членом Европейского союза, она должна выполнить все условия, которые должны были выполнить другие государства”, — сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам в четверг.

Он отметил, что Киеву предстоит пройти “долгий и сложный путь” к членству в Евросоюзе.

“Разные идеи об ассоциированном членстве (Украины в ЕС — ред.) для нас не являются привлекательными”, — сказал премьер.

Фицо добавил, что готовыми к членству в Евросоюзе на данный момент являются такие страны, как Сербия, Албания и Черногория.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.

Источник: РИА Новости