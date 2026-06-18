Зеленский: Пора эту войну завершать 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о втором за неделю ударе по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.

«Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины», - написал он в своем телеграм-канале.

«Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и громадам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, которые обеспечивают российскую военную машину», - добавил украинский президент.

«Пора эту войну завершать, и Россия должна предпринять необходимые шаги в дипломатии», - заключил Зеленский.