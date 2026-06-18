Али Ахмедов: Межпарламентское сотрудничество занимает особое место в азербайджано-российских отношениях

«Наша встреча продолжает добрую традицию регулярного взаимодействия между парламентами двух стран».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса АР Али Ахмедов на 24-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Председатель комиссии отметил, что на протяжении многих лет Межпарламентская комиссия выступает важным механизмом народной и парламентской дипломатии: «Надеюсь, что пребывание в Баку оставит у членов российской делегации приятные впечатления, а заседание пройдет в атмосфере глубокого взаимопонимания. 23-е заседание, состоявшееся в Москве, прошло в деловой атмосфере и стало важным этапом в развитии межпарламентского диалога. Уверен, что и сегодняшняя встреча займет особое место в истории этого сотрудничества».

А.Ахмедов отметил, что Азербайджан и Россию связывают богатые исторические традиции добрососедства, дружбы и сотрудничества.

«В двусторонних отношениях важную роль играют контакты на высоком уровне и активное взаимодействие государственных структур. Межпарламентская комиссия занимает особое место в этих связях и способствует сохранению устойчивых контактов. Вопросы, включенные в повестку дня, охватывают важные направления сотрудничества. Взаимодействие в сферах здравоохранения, науки и образования имеет особое значение с точки зрения развития человеческого капитала и укрепления гуманитарных связей. Совместные образовательные программы, проекты двойных дипломов и академическая мобильность демонстрируют устойчивый характер сотрудничества. Деятельность филиалов Московского государственного университета и Сеченовского университета в Азербайджане является практическим результатом этих связей», - заявил А.Ахмедов.

Гафар Агаев