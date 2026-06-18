В Азербайджане меняют правила регистрации водителей такси

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) и операторы заказа такси приступили к реализации проекта «Digital Finance».

В рамках проекта, реализуемого при поддержке İRİA, в двух крупных сервисах заказа такси - Bolt и Uber/Yango - внедрено новое цифровое решение, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Отмечается, что новая система направлена на повышение прозрачности на рынке такси, автоматизацию процесса проверки документов, усиление контроля за соблюдением требований к водителям, а также повышение уровня безопасности и качества обслуживания пассажиров.

Цель проекта - обеспечить автоматическую проверку в режиме реального времени данных «Свидетельства о специальной подготовке» и «Пропускной карты» при регистрации новых водителей в мобильных приложениях операторов с помощью технологического решения.

Кроме того, водителям необходимо дать согласие на передачу данных о «Свидетельстве о специальной подготовке» через свои личные кабинеты на платформе myGov.

В AYNA отмечают, что до настоящего времени при регистрации новых водителей проверка данных «Свидетельства о специальной подготовке» и «Пропускной карты» осуществлялась операторами заказа такси вручную, а не в автоматическом режиме. Это позволяло водителям без пропускной карты и без прохождения необходимого обучения легко регистрироваться в системах операторов и создавать профили водителей.

Теперь наличие указанных документов будет проверяться на основе созданной интеграции, и лица, не имеющие необходимых документов и разрешений, не смогут осуществлять деятельность в качестве водителей такси.