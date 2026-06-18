Пожар на НПЗ в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

18 июня около 08:30 на установке каталитического риформинга №31 Нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание в результате выброса на верхней крышке теплообменника №211/1.

Об этом 1news.az сообщили в ООО SOCAR Downstream.

Сообщается, что инцидент был немедленно взят под контроль, а благодаря оперативному вмешательству Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям пожар был полностью ликвидирован.

Работа завода продолжается в соответствии с требованиями безопасности, каких-либо перебоев в производственном процессе не наблюдается.

Для установления причин происшествия проводится расследование.

09:20

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) вспыхнул пожар, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

На горячую линию «112» министерства поступила информация о возникновении пожара на НПЗ в Низаминском районе города Баку.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.