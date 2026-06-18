Атака БПЛА на Москву стала самой массированной за два года - Собянин

Атака украинских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года, количество сбитых с начала суток беспилотников уже превысило 190, следует из подсчетов РИА Новости на основе информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным.

По последним данным, с начала суток силами ПВО Минобороны было сбито около 194 беспилотников. Мэр уточнил, что работа ПВО продолжается.

Ранее наибольший налет, 81 БПЛА, был совершен 17 мая этого года, а 11 июня количество сбитых БПЛА достигло 78.

По данным Собянина, еще 65 БПЛА было сбито за сутки 14 марта, на следующий день, 15 марта - 54 беспилотника и 16 марта с 02.00 до 11.00 - еще 42 БПЛА.

В прошлом году 11 марта мэр российской столицы сообщал, что была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Тогда на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА.

Источник: РИА Новости