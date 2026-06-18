Иран и США проведут переговоры 19 июня в Швейцарии

США и Иран проведут в швейцарском Бюргенштоке 19 июня предварительные переговоры по исполнению соглашения.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Швейцарии.

«Согласно текущему плану, США и Иран, а также посредники из Пакистана, Катара и других участвующих стран, встретятся завтра в Бюргенштоке для проведения предварительных переговоров по исполнению соглашения. Дальнейшей информации о расписании и деталях встречи пока нет», — говорится в заявлении ведомства.

Источник: ТАСС