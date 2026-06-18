В Баку с участием Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Ежегодных заседаний Группы ИБР на 2026 г - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

18 июня в Баку состоялась церемония открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала было сделано совместное фото.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был прочитан аят из Священного Корана.

Далее был продемонстрирован видеоролик об Исламском банке развития (ИБР).

Глава нашего государства выступил на мероприятии.

Затем выступили председатель Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммад Сулейман Аль-Джассер и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

После этого состоялось подписание документов.

09:05

В Баку проходит церемония открытия Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

В мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Вначале было сделано совместное фото.