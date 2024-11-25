Эрдоган подал в суд на Кемаля Кылычдароглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на бывшего председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу с требованием возмещения морального вреда в размере 500 тыс. лир (более $14,5 тыс.).

Об этом сообщил в соцсети X адвокат турецкого лидера Хюсейин Айдын.

«Сразу после кровавой попытки государственного переворота 15 июля 2016 года наш президент отказался от всех исков, которые он подал против Кылычдароглу в надежде и с желанием навсегда установить минимальную атмосферу вежливости в нашей политической дискуссии. Несмотря на прошедшие восемь лет, со стороны Кылычдароглу нет никакого прогресса в вопросе минимальной политической вежливости. Наоборот, грубость стала образцом поведения», - отметил адвокат.

Айдын подчеркнул, что ввиду невозможности добиться вежливости в политической дискуссии «права президента были серьезно нарушены».

«Против Кылычдароглу в Генпрокуратуре Анкары было возбуждено уголовное дело в связи с его заявлениями в суде, которые представляли собой совокупность оскорблений и клеветы в адрес нашего президента, а также подан иск о возмещении морального вреда в размере 500 тыс. турецких лир в Гражданском суде первой инстанции», - сообщил адвокат Эрдогана.

Источник: ТАСС