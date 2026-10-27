Утренние пробки в Баку: список загруженных магистралей
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
8. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
10. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
15. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
17. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
18. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
19. Улица Ниязи, в направлении станции метро "Ичеришехер".