СМИ: в Германии спецназ готовят к возможной войне с Россией

Германия проводит подготовку сил специального назначения в составе Бундесвера к возможному военному конфликту с Россией.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на бригадного командира Андреаса Кюне.

"Мы ориентируемся на конкретного противника - Россию", - заявил он изданию. По словам Кюне, спецназовцев готовят к проведению продолжительных операций. На тренировках отрабатывается противостояние танкам, артиллерии, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы, а также действия в условиях сильного холода.

Отмечается, что в подразделении насчитывается около 1,5 тыс. человек. Однако только треть из них - спецназовцы, остальные - административный персонал. По словам Кюне, уровень укомплектованности штата составляет 70-80%.

Газета напомнила, что ранее это подразделение фигурировало в нескольких скандалах. В их числе инциденты с участием правых экстремистов, нацистские приветствия, а также пропажа боеприпасов и обнаружение тайника с оружием и взрывчаткой у одного из военных.

В Москве неоднократно отвергали утверждения о якобы имеющихся у России "планах напасть" на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления западных политиков попыткой запугать собственное население и оправдать увеличение военных расходов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что альянс идет по пути "оголтелой милитаризации", а образ РФ как "угрозы" используется для обоснования решения о повышении оборонных расходов государств - членов блока до 5% ВВП.