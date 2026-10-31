 В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены

Редакция 1news14:35 - Сегодня
Читать на других языках:English
В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены

В индийском штате Андхра-Прадеш мужчина ворвался в школьный класс и ранил двух учениц механической бензопилой.

Как передает 1news.az со ссылкой на The Indian Express, инцидент произошел в школе округа Анантапур.

Одной из пострадавших 15 лет, она учится в 10-м классе. Девушка получила глубокие ранения шеи и живота, ее правая рука была почти отсечена. Вторая ученица пострадала, пытаясь остановить нападавшего.

Подозреваемый задержан. По предварительным данным полиции, он приходится родственником одной из пострадавших. Во время ремонтных работ в школе сотрудники приняли его за рабочего и пропустили внутрь. Мотив нападения и характер отношений между мужчиной и девочкой устанавливаются.

Поделиться:
286

Актуально

Общество

В большинстве районов прошли дожди, в Шахдаге выпал снег — фактическая погода

Общество

В Азербайджане зафиксированы массовые взломы аккаунтов пользователей Apple

Спорт

Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку — самый успешный проект ФИФА за 120 лет

Общество

С ноября 2026 года на ж/д маршруте Баку–Тбилиси–Баку будет выполняться 4 рейса в ...

В мире

Эквадор избран страной-хозяйкой конференции COP18

Fars: в Иране БПЛА атаковал два катера у острова Кешм

Хаменеи заявил, что условия окончания войны будет определять Иран

В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В Каппадокии обрушилась скала «Камины фей», погибли 3 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Смерч обрушился на Анталью: есть погибшие - ВИДЕО

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами - ВИДЕО

Увеличилось число погибших при теракте в церкви Иордании - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Шеки чиновник ударил бутылкой по голове председателя муниципалитета

Сегодня, 15:55

Эквадор избран страной-хозяйкой конференции COP18

Сегодня, 15:40

В Барде 17-летний бесправник на ВАЗе протаранил столб — ФОТО

Сегодня, 15:30

Fars: в Иране БПЛА атаковал два катера у острова Кешм

Сегодня, 15:23

Хаменеи заявил, что условия окончания войны будет определять Иран

Сегодня, 15:20

В Азербайджане зафиксированы массовые взломы аккаунтов пользователей Apple

Сегодня, 15:10

Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку — самый успешный проект ФИФА за 120 лет

Сегодня, 15:00

В Азербайджане 1800 граждан зарегистрировались в реестре посмертного донорства органов

Сегодня, 14:48

В Индии мужчина напал на школьниц с бензопилой, две девочки ранены

Сегодня, 14:35

С ноября 2026 года на ж/д маршруте Баку–Тбилиси–Баку будет выполняться 4 рейса в день

Сегодня, 14:12

В Анкаре отец убил беременную дочь и её возлюбленного - ФОТО

Сегодня, 13:55

В Азербайджане более 100 человек задержаны за долги

Сегодня, 13:40

В Русском Драматическом Театре пройдет «Новогодний карнавал с Дедом Морозом»

Сегодня, 13:28

Между Москвой и Баку запустят круизный лайнер

Сегодня, 13:18

Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру

Сегодня, 13:00

В Турции автобус попал в ДТП с туристами, есть пострадавшие

Сегодня, 12:43

В Масазыре парень выжил после падения с 4-го этажа — ВИДЕО

Сегодня, 12:30

В Польше заявили о стабилизации ситуации вокруг КС

Сегодня, 12:20

В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста

Сегодня, 12:10

Пожар на обувной фабрике в Индии унес жизни четырех человек

Сегодня, 12:00
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34